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Hipertensão arterial: médica orienta como prevenir a doença silenciosa

Prevenção e diagnóstico precoce começam com o controle da pressão, a redução do sal e a adoção de hábitos de vida saudáveis

Publicado em 25 de Abril de 2026 às 12:15

Juliana Ribeiro Ferreira

Juliana Ribeiro Ferreira

Publicado em 

25 abr 2026 às 12:15
Hipertensão Arterial/ pressão alta
Controle da pressão arterial é essencial para prevenir complicações como infarto e AVC Crédito: Shutterstock
Neste domingo, 26 de abril, é lembrado o Dia de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a hipertensão, tem atingido não só adultos e idosos, mas também jovens, incluindo crianças e adolescentes.
Nesta edição do Vida Longa CBN, a cardiologista Rovana Agrizzi explica que, embora não tenha cura, a hipertensão pode ser controlada com acompanhamento médico e hábitos saudáveis, reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Ouça a conversa completa!
CBN - VIDA LONGA CBN - Rovana Agrizzi - 25-04-26.mp3

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