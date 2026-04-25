Hipertensão arterial: médica orienta como prevenir a doença silenciosa

Neste domingo, 26 de abril, é lembrado o Dia de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a hipertensão, tem atingido não só adultos e idosos, mas também jovens, incluindo crianças e adolescentes.
Nesta edição do Vida Longa CBN, a cardiologista Rovana Agrizzi explica que, embora não tenha cura, a hipertensão pode ser controlada com acompanhamento médico e hábitos saudáveis, reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Ouça a conversa completa!
CBN - VIDA LONGA CBN - Rovana Agrizzi - 25-04-26.mp3