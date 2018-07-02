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"Vencer é bom, convencer é ótimo", diz leitor sobre a Seleção

Vitória por 2 a 0 sobre o México nesta segunda encheu brasileiros de esperança de que o hexa vem aí. Confira comentários dos internautas sobre a partida

Publicado em 02 de Julho de 2018 às 15:09

Públicado em 

02 jul 2018 às 15:09

Colunista

Neymar deu o tom a vitória do Brasil sobre o México Crédito: Andre Mourao/Mowa Press
Com gols de Neymar e Roberto Firmino, o Brasil venceu o México por 2 a 0 nesta segunda-feira (02), em Samara, e avançou às quartas de final da Copa do Mundo. Com uma atuação um pouco apagada em outras partidas, o camisa 10 da Seleção teve ótima atuação e foi eleito o melhor em campo pela Fifa. Foi dele o primeiro gol e também a assistência para o segundo.
Mas a vitória foi sofrida. Debaixo de muito calor, o Brasil teve dificuldades para se impor diante do México. Isso porque o time comandado por Juan Carlos Osorio surpreendeu na primeira etapa, com uma grande intensidade de jogo. Agora, a Seleção volta a campo na sexta-feira (06), para enfrentar o vencedor do duelo entre Bélgica e Japão, que se enfrentam ainda nesta segunda, às 15h.
No Facebook do Gazeta Online, os leitores comemoraram a vitória e avaliaram os jogadores e o esquema tático de Tite. Confira alguns comentários: 
Achei o melhor jogo do Brasil. Neymar mostrou presença, criou o “Losango”, Coutinho acendeu a “Vela” e William mostrou o que estava “Guardado”. Filipe Luís é um jogador que não me passa confiança. Hoje jogou bem, mas... E o Fagner está surpreendendo nessa lateral direita. Supriu muito bem a ausência do Dani Alves. Vamos, Brasil, rumo ao hexa!
Matheus Lima

O Brasil é como motor a diesel. Demora a esquentar, mas depois sobe com força!
Jean Colonna
Aos poucos, a Seleção num crescendo vai tomando corpo. Não é por acaso. Sob o comando de Tite, em 25 jogos: 19 vitórias, 5 empates, 1 derrota, fez 54 gols e sofreu 6. Falta pouco para o hexa. Estamos chegando lá.
Humberto Schuwartz Soares
Todos merecem parabéns! O time jogou coletivamente, contando com talentos individuais! Vai, Brasil!
Eliani Margon
Acho que devemos manter o foco para continuar dando sorte: continuar reclamando do Neymar.
Rodrigues Rodrigues
Show de bola! Melhor jogo da Seleção na Copa! Que continue assim!
Lenita Champoski
Que venha qualquer um dos times! Somos mais que vencedores!
Rita De Cássia Do Nascimento Rodrigues
Que essa alegria da vitória dê força ao nosso povo para ir pra rua lutar contra os corruptos e os desmandos dos ministros.
Rosalinda Gomes Moro

Futebol, venha trazer um pouco de alegria aos brasileiros.
Serafina Barbosa
Vencer é bom, convencer é ótimo! Nossa seleção precisa ter mais autoconfiança, não ceder espaço, jogar pra frente, fazer lançamentos e cruzamentos, tendo sempre o atacante entre os zagueiros adversários para receber a bola. Assim deve proceder, para chegarmos às finais. Afinal, nosso futebol é o melhor do mundo, não há dúvida.
Aldo José Barroca
Foi sofrido, mas a gente tá chegando lá! Vem, hexa!
Leticia Sinis
Gabriel Jesus está realmente quebrando a redonda.
Ademilson Jhayslla Silva
O Brasil domina tudo, já é o segundo jogo consecutivo 2x0. Só não domina a economia, a saúde, a educação...
Sandra Leal
Com Neymar e Firmino o Brasil conseguiu fazer 2x0. Imagina quando os 11 jogadores estiverem em campo.
Arilton Batista

Time que quer ser campeão não escolhe adversários, nem todas partidas vão ser fáceis. Isso é Copa do Mundo e não campeonato de várzea. Gabriel Jesus fez curso com o Fred de como ser cone, Firmino titular tranquilo, agora é foco para a próxima partida.... Vamos, Brasil!
Adriano Liima
Feliz por ter ganhado esse jogo, que venha o próximo. É uma equipe, um precisa do outro.
Paulina Schmidt Laureth

O Brasil tem que melhorar mais, está muito difícil.
Mira Souza
O que falar dessa atuação de gala do menino Ney?
José Renato Siqueira Campos
Torcer já sabemos! Precisamos aprender a votar!
Jane Cerqueira

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