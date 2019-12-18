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Leonel Ximenes

Veja a lista dos deputados que não vão usar o carro oficial nas férias

Quatro parlamentares devolveram o veículo; outros quatro preferem usar seus próprios carros no mandato. Recesso começa neste domingo, mas última sessão do ano foi hoje

Publicado em 18 de Dezembro de 2019 às 16:43

Públicado em 

18 dez 2019 às 16:43
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Carro do deputado Sérgio Makeski na garagem da Assembleia Legislativa, que foi devolvido hoje (18) Crédito: Foto do leitor
Quatro dos 30 deputados estaduais devolveram os carros oficiais, que não serão utilizados durante o recesso parlamentar que começa neste domingo (22) e vai até 1º de fevereiro de 2020. São eles: Lorenzo Pazolini (sem partido), Sérgio Majeski (PSB), Renzo Vasconcelos (Progressistas) e Marcos Garcia (PV).

QUATRO DEPUTADOS NÃO USAM CARRO OFICIAL

Os deputados Hércules Silveira (MDB), Fabrício Gandini (Cidadania), Emílio Mameri (PSDB) e Carlos Von (Avante), por sua vez, não utilizam o carro oficial em momento algum. Preferem bancar do próprio bolso (e o povo agradece) essa mordomia. As informações são da Assessoria de Imprensa da Assembleia.
E os demais 22 deputados estaduais? Será que até domingo vão devolver o carro oficial pelo menos durante as férias de verão? Vamos aguardar.

ATUALIZAÇÃO DA MATÉRIA

Hoje (18), por volta das 20h, o deputado Adílson Espíndula entrou em contato com a coluna e informou que também devolveu o carro oficial à Assembleia durante o período de recesso. O parlamentar apresentou foto e imagem do documento comprovando a devolução. 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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