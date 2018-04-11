"Vão fiscalizar como? Raio-X?", questiona leitor sobre a Linha Verde

Linha verde, na orla de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

voltou a funcionar na última terça-feira (10). Agora, veículos que praticam a carona solidária, ou seja, com pelo menos três passageiros, poderão trafegar pela faixa. Ônibus, táxis e vans também poderão fazer uso da Linha Verde sem qualquer punição. A Linha Verde, em Vitória,. Agora, veículos que praticam a carona solidária, ou seja, com pelo menos três passageiros, poderão trafegar pela faixa. Ônibus, táxis e vans também poderão fazer uso da Linha Verde sem qualquer punição.

não são capazes de filmar motoristas praticantes da carona solidária. No entanto, a faixa exclusiva ainda precisa passar por ajustes para conseguir fiscalizar quem passa por ela. Em fase de testes, as 12 câmeras instaladas na Avenida Dante Michelini, em Camburi,

Uma enquete realizada em nossa página no Facebook, disponível para votação entre a terça-feira (10) e esta quarta-feira (11), mostrou que os leitores estavam divididos sobre a eficácia: 49,5% acreditavam que a medida melhoraria o funcionamento da faixa exclusiva, e 50,5% responderam que não. Após a divulgação de que as câmeras ainda não estão preparadas para identificar a carona solidária, as críticas cresceram.

Confira alguns comentários:

É mais fácil exercer a humildade e reconhecer que o projeto foi mal elaborado, não houve diálogo com a comunidade e com os usuários da via. Até os olhos de gato da pista foram pintados, cada hora entra um remendo.

Leonardo Figueiredo

Tenho dois filhos pequenos que andam sempre no banco de trás. E aí? Como que fiscaliza os guris, raio-x? Pintar o asfalto de verde fica bem mais barato do que tomar medidas eficazes. Coloque ônibus que presta para rodar, aumente a segurança nos coletivos, crie transportes alternativos eficientes, melhore a sinalização e as vias... Cadê o metrô que haviam prometido?

Bruno Matos

Se o agente público não vir as crianças, você será multado. Poder de polícia, supremacia do interesse público sobre o particular, fora outros princípios que norteiam e dão validade ao ato administrativo do guarda de trânsito. Eu não me arriscaria.

Evandro Perim

Se o transporte coletivo está assim, é porque nós, como cidadãos, não corremos atrás dos nossos direitos. Por que a prefeitura não investe no transporte público? Aqui vai um exemplo: minha filha trabalha no Aeroporto de Vitória. Moramos aqui em Vitória e não tem ônibus para ela ir trabalhar! Ou você acha que ela adora gastar em média 300,00 do salário com gasolina pra ir trabalhar?

Marlene Pereira

Ilógica essa liberação para veículos ocupados por três pessoas. Isso foi uma forma de acatar o protesto de alguns moradores da Mata da Praia sem dar o braço a torcer que o fez.

Wendel Silva

A cidade de Vitória tem que dar atenção prioritariamente ao transporte público, sem ele a cidade não se movimenta. Eu sei disso porque sou motorista de Transcol, sei como é difícil para os passageiros. Parabéns à Prefeitura de Vitória. Isso vai melhorar muito para os passageiros, com viagem mas rápida.

Jacson Andrade

Por causa de uns espertinhos, daqui a pouco não vai ter prioridade para mais ninguém.

Luíria Jacob

Em todos os lugares dá certo, por que aqui não vai dar? Será que os motoristas capixabas vão provar que são sem educação no trânsito?

Shirley Sakurada

Outra fábrica de multa, ou melhor, fábrica de dinheiro. É só isso que importa para eles. Fazem de tudo para tirar o dinheiro do povo.

Wesley Barbosa

Não quer colaborar com a fábrica de multas? Simples: obedeça às regras.

Alessandra Bertollo

Pois é, depois o povo reclama das multas. Brasileiro só gosta de tirar vantagem, não gosta de seguir as regras e leis.

Thiago Vieira Zacché

Mesmo se o fiscal ficar na frente, acho pouco provável ele conseguir ver alguém sentado atrás do banco do carona de uma Hilux com insul-film escuro.

Léo Stocco

O povo de Jardim Camburi já acabou com o Vital, agora acabou com o trânsito de Vitória.

Rodrigo Comarella

Enquanto não fizerem os sinais de Vitória e região virarem onda verde, nada funcionará em níveis aceitáveis.

Kerlon Junio

Mas como o secretário disse: “Vamos acreditar na honestidade.”

Arthur Bastos Lien

Mobilidade já! Espero que respeitem. É para o nosso próprio bem.