Unicef lança campanha para garantir direitos das crianças em Vitória

campanha da Unicef Crédito: divulgação

Celebrando 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança, o Unicef, em parceria com a Rede Gazeta, vai realizar nesta quinta-feira (28) o “Ativaço”. O evento consiste em uma tarde de discussões sobre os direitos das crianças e dos adolescentes reunindo 100 jovens no auditório da Rede Gazeta, em Vitória.

O encontro vai vai contar com duas rodas de conversa sobre a temática, que serão mediadas pela coordenadora do Unicef no Sudeste, Luciana Phebo, e pela oficial de Desenvolvimento de Adolescentes do Unicef no Sudeste, Ana Carolina Fonseca.

Os debates “Direitos Humanos para cada criança, cada adolescente” e “Adolescentes querem aprender, participar e serem respeitad@s” vão contar com a presença da vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes e a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo.

QUERIDAS DE RR

Sueli e Nilce Chieppe: em evento de arte e moda. Crédito: Mônica Zorzanelli

BAZAR

Flávia Carvalhinho e Luciana Coelho Crédito: Mônica Zorzanelli

RÉVEILLON EM SANTA TERESA

O chef Juarez Campos assina o jantar do Réveillon da pousa Vale dos Pássaros, em Santa Teresa.

ARTE

Helia Neves e Fabrício Fontana: em noite de arte Crédito: Mônica Zorzanelli

ENCONTRO EM BRASÍLIA

Eduardo Sarlo e José Carlos Rizk Filho: encontro em Brasília Crédito: Divulgação

O advogado Eduardo Sarlo, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil - ES e diretor de Prerrogativas da OAB - ES esteve em Brasília na última segunda - feira e conquistou um importante espaço em defesa da classe no Conselho Federal: ele foi indicado para integrar a Comissão Nacional de Prerrogativas e também a Comissão Nacional de Direito Empresarial. A Comissão Nacional é um importante espaço de atuação para valorização e defesa dos advogados. “É uma honra pra mim. Vou me dedicar para representar da melhor forma o Espírito Santo no Brasil”, destaca Sarlo.

JANTAR BENEFICENTE

Rachel Sasso e Alexandre Loyola: evento em prol da Associação de Diabéticos do Espírito Santo e amigos (Adies) Crédito: Breno Denicoli

Gabriel, Brunella, Alexandre e Beatriz Loyola: na noite da Adies, no Iate Clube Crédito: Breno Denicoli

Ricardo Augusto Pinto, Alexandre Loyola e Alessandra Lino: o novembro é azul Crédito: Breno Denicoli

Letícia Lindenberg e Alexandre Loyola: no jantar da Adies Crédito: Breno Denicoli

HOMENAGEM

A empresária Cristhine Samorini será agraciada na próxima segunda-feira (25) com a comenda Loren Reno, concedida pela Assembleia Legislativa. A homenagem é oferecida pelo deputado estadual Lorenzo Pazolini.

RÉVEILLON VIP

Brindar a chegada de 2020 com a vista privilegiada da Praia de Camburi e serviço all inclusive são alguns dos privilégios preparados para quem for curtir o Réveillon Magic Premium Experience, do Barlavento Beach Bar.. O menu assinado pelo bufê de Giovanna e André Rosa. A trilha sonora será comandada pelos DJs Josh Simon, Guga Prates e Mahat.

AUDIÇÃO