Fotógrafo captura momento exato em que esquilo cheira uma flor amarela

"Cheirinho de verão", escreveu o fotógrafo na legenda da foto de esquilo cheirando uma flor na Áustria Crédito: Dick van Duijn | Instagram

esquilo cheirando flores em Viena, na Áustria, em junho e julho deste ano. No entanto, as fotos viralizaram somente nesta terça-feira (10). Um fotógrafo holandês registrou imagens adoráveis — e com alto teor de fofura — de umcheirando flores em Viena, na, em junho e julho deste ano. No entanto, as fotos viralizaram somente nesta terça-feira (10).

Dick van Duijn contou que foi à Áustria por alguns dias para fotografar os 'ziesels' — uma espécie de esquilo. "Esses esquilos engraçados, curiosos e acrobáticos já estavam há muito tempo na minha lista de fotos para fazer", conta. Ele é especialista em fazer fotografias da vida animal e da natureza.

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Com fotos impressionantes de bichos de todas as espécies, o fotógrafo que tinha cerca de 55,9 mil seguidores por volta das 18h40 desta terça-feira (10), ganhou mais fãs e já reunia cerca de 56,7 mil seguidores às 19h.

Em uma das postagens, ele afirma que está totalmente deslumbrado com toda a atenção e belas mensagens que tem recebido no Instagram por conta da fama dos cliques. "Os esquilos parecem provocar uma sensação de verdadeira alegria em todo o mundo. Obrigado à todos!" disse em uma das postagens no Instagram.