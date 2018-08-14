Traficantes tentam tomar morro rival e esquecem escopeta

Polícia Militar faz operação no Morro dos Alagoanos, alvo dos traficantes do Bairro da Penha Crédito: Gazeta Online

Na última (e apressada) tentativa de tomar o Morro dos Alagoanos, no sábado de madrugada, traficantes do Bairro da Penha deixaram para trás uma espingarda (escopeta) calibre 12. Os bandidos do Alagoanos, irônicos, agradeceram o “presente” dos rivais nas redes sociais.

Intercâmbio do mal

Segundo uma fonte da Polícia Civil ouvida pela coluna, traficantes do Bairro da Penha estão dando apoio aos morros que se dispuserem, em troca das armas, a tomar os pontos do tráfico no Morro dos Alagoanos.

Não curtiu

Nos perfis dos bandidos nas redes sociais, existe uma disputa pela exibição de armas, algumas muito poderosas. A polícia não está curtindo nada.

Junto e misturado

A barulhenta reunião da equipe de Davi Esmael (PSB), realizada no começo da tarde de ontem na Câmara de Vitória, deixou uma dúvida: era um culto religioso ou uma comemoração antecipada da vitória da sua chapa para a eleição da mesa diretora?

Cortou a relação

A Justiça decidiu: uma cliente deve ser indenizada em R$ 4 mil após ser atingida por cacos de vidro em uma loja de shopping em Vila Velha.

Voto combinado

Nesta eleição, há combinações de votos que geram nomes curiosos. Por exemplo: quem optar por Bolsonaro e Casagrande, dará o voto “Bolsogrande”. Se escolher Amôedo e Rose, ficará "Amorose".

Que país é este?

Segundo o governo federal, cerca de 84% das crianças brasileiras ainda não foram vacinadas contra pólio e sarampo.

Santo de casa...

Secretários, gerentes e diretores da Prefeitura de Vila Velha estão “sugerindo” (vamos dizer assim) votos para dois candidatos a deputado estadual: Carlos Von, que é de Guarapari, e Luciano Machado, de Guaçuí. E os de Vila Velha?

Samba atravessado

Em ano eleitoral, a cena se repete. Com as escolas de samba já promovendo festas, feijoadas e rodas de samba, os candidatos viraram sambistas também. Apesar de não aparecerem nas quadras quando não tem eleição, agora estão em todas. Atrapalhando o samba, é claro.

Samba atravessado 2

Tem sambista dizendo que, se faltar público em algum evento das escolas, é só convidar os políticos candidatos. A quadra vai bombar.

O mesmo roteiro

Foi flagrado fazendo mau uso do dinheiro público, se diz perseguido pela mídia e acusa os adversários de fazerem pior. Lula ou algum petista? Não, Bolsonaro e os bolsonaristas.

PT 1 x 0 PPS

Vencedora da eleição para a Associação de Moradores do Centro de Vitória, a Chapa 1 teve o apoio do PT. A Chapa 2, derrotada, tinha a simpatia do PPS, partido do prefeito.

Rir na tragédia

Mal começou, mas a marca já ficou: esta é a eleição dos memes.

Com ou ser mordomia?

Os deputados Sandro Locutor (Pros) e Bruno Lamas (PSB), que são candidatos, devolveram seus carros oficiais enquanto durar a campanha. E os demais parlamentares candidatos, inclusive os federais?

A odisseia de Homero

O presidente da OAB-ES, Homero Mafra, disse que não recebeu apenas vaias na festa do Dia do Advogado. Segundo o doutor, ele foi saudado também com palmas e até pedidos de selfie.

Cadê o PT?

De um dirigente do PT sobre o comportamento tímido da candidata do partido ao governo, Jackeline Rocha: “Ela não estava preparada para assumir um desafio tão grande”.

Discriminação tem cura?

Uma comunidade de leigos, ligada à Igreja Católica, vai promover em novembro um acampamento de “cura e libertação” para casais, em Marechal Floriano. Com uma ressalva: tem que ter casado no religioso.

Navegar é preciso

Os semáforos da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes estão loucos. Ou seja, navegar na onda verde está impossível.





Alô, eleitor!