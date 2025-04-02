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Roda de conversa sobre mulheres maduras vai ajudar projeto de mães em periferias do ES

Atriz Alexandra Richter é a grande convidada do projeto "Todas Elas", que realiza evento em Vitória nesta sexta-feira (04). Evento vai recolher alimentos não-perecíveis e absorventes para iniciativa da Cufa-ES

Publicado em 02 de Abril de 2025 às 14:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2025 às 14:34
Convite Todas Elas
Convite Todas Elas Crédito: Divulgação
A manhã da próxima sexta-feira (04) será marcada por bom humor, boas trocas sobre histórias de mulheres reais e reflexões sobre o futuro, sobretudo para quem está na casa dos 40+. A partir das 8h30, a Rede Gazeta recebe o público para a roda de conversa "Todas Elas: o que a maturidade nos ensina?", tendo como convidada especial a atriz, produtora e humorista Alexandra Richter.
As vagas são limitadas e esta pode ser sua última chance de participar, então, inscreva-se aqui. Além de Alexandra, compõem a conversa a especialista em Gestão e Gente, líder do coletivo "Arena Mulher", Andrea Salsa; a especialista em Políticas Públicas e diretora-presidente do Instituto Oportunidade Brasil, Verônica Lopes; e a gerente-executiva de Produto da Rede Gazeta, Elaine Silva - embaixadora e uma das idealizadoras do projeto "Todas Elas".
Para participar, o público deve fazer a doação de 1kg de alimento não-perecível ou de algum item de higiene feminina, como absorventes, por exemplo. Todo o material arrecadado será encaminhado ao projeto "Mães também menstruam", da Central Única das Favelas (Cufa-ES). Mais de 1.000 famílias são atendidas pelo projeto, em todo o Espírito Santo.

Doações

De acordo com Eduardo Fachetti, gerente de Relações Institucionais da Rede, a retomada dessa ação reforça o compromisso social da empresa. “No passado, toda vez que realizávamos uma roda de conversa, escolhíamos uma entidade para nos conectar. Isso faz ainda mais sentido nos tempos atuais, onde já estamos caminhando com nossa Jornada ESG, e cada vez mais atentos ao impacto positivo que podemos gerar para o Espírito Santo”, explica.
Feliz com a parceria, o presidente estadual da Cufa-ES, Gabriel Nadippeh, destacou a importância do apoio da Rede ressaltou que a ONG já possui uma estrutura consolidada para receber e destinar as doações de maneira eficiente. “Temos um sistema bem estruturado para recolhimento, montagem de kits e distribuição, o que nos permite atender de forma organizada as favelas de toda a Grande Vitória. Além disso, seguimos um padrão de registro para cada família atendida, com fotos, vídeos e divulgação nas redes sociais, garantindo transparência e impacto real das ações.”

SERVIÇO

Roda de Conversa "Todas Elas: o que a maturidade nos ensina?"
Quando: Sexta-feira, 04 de abril
Horário: a partir das 8h30
Onde: Rede Gazeta - Rua Carlos Fernando Lindenberg Filho, 90, Monte Belo - Vitória/ES
Clique aqui e inscreva-se! 

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