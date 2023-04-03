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#Episódio3

Para Sempre: ouça a história de vida (e morte) de Vivian

Este podcast é uma homenagem a vítimas de feminicídio, mulheres que foram caladas com a morte, mas que sempre estarão na memória e nos corações dos seus amigos e familiares

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 17:10

Publicado em 

03 abr 2023 às 17:10
Vivian estava prestes a iniciar uma nova vida com seu filho, até que antes mesmo de começar, sua vida foi interrompida de maneira fria. Apaixonada pelo filho, ela tinha se mudado para uma casa maior e, um dia depois da mudança, ela foi agredida e espancada até a morte pelo ex marido. Neste episódio, você conhece a história de vida (e morte) dela.
Para Sempre é um podcast do projeto Todas Elas, de A Gazeta. Esta é uma homenagem a vítimas de feminicídio, mulheres que foram caladas com a morte, mas que sempre estarão na memória e nos corações dos seus amigos e familiares.

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