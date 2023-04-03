Para Sempre: ouça a história de vida (e morte) de Vivian

Vivian estava prestes a iniciar uma nova vida com seu filho, até que antes mesmo de começar, sua vida foi interrompida de maneira fria. Apaixonada pelo filho, ela tinha se mudado para uma casa maior e, um dia depois da mudança, ela foi agredida e espancada até a morte pelo ex marido. Neste episódio, você conhece a história de vida (e morte) dela.