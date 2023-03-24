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#Episódio2

Para Sempre: ouça a história de vida (e morte) de Shirley

Este podcast é uma homenagem a vítimas de feminicídio, mulheres que foram caladas com a morte, mas que sempre estarão na memória e nos corações dos seus amigos e familiares

Publicado em 24 de Março de 2023 às 20:34

Publicado em 

24 mar 2023 às 20:34
Para sempre - podcast do projeto Todas Elas
Crédito: Arte Geraldo Neto
Shirley estava muito animada com os preparativos do aniversário de sua filha, mas quando faltava apenas uma semana para a festinha, seus planos foram brutalmente interrompidos. Um carro fechou a moto que ela pilotava ao voltar para casa. De dentro do veículo, saiu um homem que sacou a arma de deu vários tiros nela. O autor dos disparos não era um desconhecido. Ao contrário, era o homem que um dia Shirley amou. Neste episódio, você conhece a história de vida (e morte) dela. 
Para Sempre é um podcast do projeto Todas Elas, de A Gazeta. Esta é uma homenagem a vítimas de feminicídio, mulheres que foram caladas com a morte, mas que sempre estarão na memória e nos corações dos seus amigos e familiares.

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