Para Sempre: ouça a história de vida (e morte) de Shirley

Shirley estava muito animada com os preparativos do aniversário de sua filha, mas quando faltava apenas uma semana para a festinha, seus planos foram brutalmente interrompidos. Um carro fechou a moto que ela pilotava ao voltar para casa. De dentro do veículo, saiu um homem que sacou a arma de deu vários tiros nela. O autor dos disparos não era um desconhecido. Ao contrário, era o homem que um dia Shirley amou. Neste episódio, você conhece a história de vida (e morte) dela.