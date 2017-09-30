Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Opinião da Gazeta

Tensão entre poderes

À luz da Constituição, o Supremo deve decidir sobre a suspensão de mandato, como no caso Aécio. O embate entre poderes é perigoso

Públicado em 

30 set 2017 às 18:22

Colunista

O julgamento no próximo dia 11 de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade solicitando que o Supremo Tribunal Federal considere a possibilidade de o Congresso rever, em até 24 horas, qualquer medida cautelar diversa da prisão imposta a deputados e senadores, como suspensão do mandato e recolhimento domiciliar, é a providência que melhor cabe diante do inconveniente impasse entre poderes criado, com o caso Aécio Neves.
A iniciativa é fruto do entendimento entre os presidentes do STF e do Senado, após três dos cinco ministros da Primeira Turma da Corte suspenderem as funções parlamentares do senador mineiro, impondo-lhe também proibição de sair de casa à noite. Esta última determinação é uma das medidas cautelares diversas da prisão previstas no Código de Processo Penal. A decisão poderia ter sido mais drástica, caso acatasse o pedido de prisão de Aécio, feito três vezes neste ano pela Procuradoria-Geral da República ao STF, e rejeitado em todas as tentativas.
A vergonha que caso encerra é imensa. Impregna a imagem da atividade política no Brasil e não se apagará na história. Parlamentares que defendem o fuzilamento da ordem da Justiça no plenário do Senado, talvez por conveniência própria, fingem não saber da acusação de achaque que recai sobre Aécio. Ele foi gravado por Joesley Batista acertando propina de R$ 2 milhões para atuar em favor da JBS no Congresso, de acordo com investigações.
Para o bem do país, deve-se esperar que o Supremo expresse a decisão final. Se julgar inadequada a suspensão do mandato, reveja. É irresponsabilidade tentar transformar a tensão, acirrada pela crise política, em enfrentamento de poderes. Afrontaria a Constituição. Descambaria para o venezuelismo. Sem respeito à Justiça, não há democracia.

Tópicos Relacionados

A Gazeta opinião
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Polícia procura suspeito de matar homem em quarto de motel em Linhares
Imagem de destaque
Bife suculento: 5 receitas práticas para um almoço delicioso
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados