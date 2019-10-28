"Tenho fé que em breve vamos restaurar a Monarquia"

O presidente Bolsonaro foi eleito por representar uma reação sadia não só da maior parte dos monarquistas, mas, principalmente, da maior parte dos brasileiros. Ele venceu justamente por se colocar em defesa dos valores naturais do nosso povo, em defesa da família e da vida. Além de representar também a defesa da livre-iniciativa, tão necessária para que o país se desenvolva economicamente. Se o outro candidato que foi para o segundo turno tivesse sido eleito, o Brasil teria se transformado em uma grande Venezuela, e a América do Sul em uma nova União Soviética. Felizmente, o povo brasileiro rechaçou esse projeto de poder social-comunista nas ruas e nas urnas, bradando que a nossa bandeira é verde e amarela e jamais será vermelha.