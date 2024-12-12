Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Oportunidade

Feirão no ES parcela dívidas e dá desconto de até 100% em juros

A renegociação dos débitos vai até o dia 30 de dezembro e conta com parcelamento em até 120 vezes; saiba mais

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 12:03

Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

12 dez 2024 às 12:03
Procon e Serasa têm feirões de renegociação de dívidas na Semana do Consumidor
Dívidas de pessoas físicas devem ter o valor máximo de R$ 500 mil Crédito: Freepik
Faltando 20 dias para acabar o ano, é hora de organizar os planos e metas e fazer o planejamento financeiro para 2025. Para quem ainda está com a conta no vermelho, o Banestes realiza o último Feirão Zera Dívidas, para ajudar quem quer começar o próximo ano com o nome limpo e sem dor de cabeça.
A renegociação vai até o dia 30 de dezembro e conta com condições especiais, como o parcelamento da dívida em até 120 vezes, além dos descontos de até  100% em juros de mora — aquele cobrado para compensar os dias de atraso, correção e multa. Para participar do Feirão, é preciso ter um débito com mais de 60 dias de atraso, estando ou não judicializadas. Dívidas de pessoas físicas – ou seja, cadastradas em  CPFs – devem ter o valor máximo de R$ 500 mil, enquanto as dívidas de pessoas jurídicas – registradas no CNPJ – de até R$ 1 milhão.
É possível fazer as renegociações de forma presencial, indo preferencialmente até a agencia onde possui conta, ou se for necessário, na unidade mais próxima.
Também é possível renegociar na modalidade on-line, iniciando atendimento no site https://www.banestes.com.br/zeradivida. O Feirão vai quitar dívidas de crédito pessoal, cheque especial, cartão de crédito, contratos de antecipação de Imposto de Renda, microcrédito e antecipação do 13º salário. Independente do débito, pagamentos à vista garantem descontos ainda maiores. 
Feirão no ES parcela dívidas e dá desconto de até 100% em juros
Produtos de crédito imobiliário e o Pronampe necessitam de negociação específica e, por este motivo, estão fora da ação. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Banestes dividas finanças Bancos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Obras na calçada da Ponte de Camburi
Ponte de Camburi terá interdição de ciclovia e passarela para obras
Viatura
Ex-cabo da reserva da PM é preso ao tentar subornar guardas municipais em Vitória
O ator Jaafar Jackson em 'Michael'
O rei do pop que o mundo não merecia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados