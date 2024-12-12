Dívidas de pessoas físicas devem ter o valor máximo de R$ 500 mil Crédito: Freepik

Faltando 20 dias para acabar o ano, é hora de organizar os planos e metas e fazer o planejamento financeiro para 2025. Para quem ainda está com a conta no vermelho, o Banestes realiza o último Feirão Zera Dívidas, para ajudar quem quer começar o próximo ano com o nome limpo e sem dor de cabeça.

A renegociação vai até o dia 30 de dezembro e conta com condições especiais, como o parcelamento da dívida em até 120 vezes, além dos descontos de até 100% em juros de mora — aquele cobrado para compensar os dias de atraso, correção e multa. Para participar do Feirão, é preciso ter um débito com mais de 60 dias de atraso, estando ou não judicializadas. Dívidas de pessoas físicas – ou seja, cadastradas em CPFs – devem ter o valor máximo de R$ 500 mil, enquanto as dívidas de pessoas jurídicas – registradas no CNPJ – de até R$ 1 milhão.

É possível fazer as renegociações de forma presencial, indo preferencialmente até a agencia onde possui conta, ou se for necessário, na unidade mais próxima.

Também é possível renegociar na modalidade on-line, iniciando atendimento no site https://www.banestes.com.br/zeradivida . O Feirão vai quitar dívidas de crédito pessoal, cheque especial, cartão de crédito, contratos de antecipação de Imposto de Renda, microcrédito e antecipação do 13º salário. Independente do débito, pagamentos à vista garantem descontos ainda maiores.

Your browser does not support the audio element. Feirão no ES parcela dívidas e dá desconto de até 100% em juros