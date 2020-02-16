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Supercopa do Brasil

Supercampeão, Flamengo mostra que a vida dos rivais será difícil em 2020

O Flamengo venceu o Athletico-PR, mostrou que vem muito forte para a temporada 2020 e é candidatíssimo aos títulos de todas as competições que disputar

Publicado em 16 de Fevereiro de 2020 às 13:29

Públicado em 

16 fev 2020 às 13:29
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Gabigol marcou o segundo gol da vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR e foi comemorar com a torcida Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
No primeiro jogo oficial do Flamengo transmitido em TV aberta neste ano, o time de Jorge Jesus fez questão de mostrar que pouca coisa mudou com relação à temporada 2019. O Rubro-Negro Carioca segue ofensivo, agressivo e insinuante. Venceu o Athletico-PR num incontestável 3 a 0 na manhã deste domingo (16), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e levantou a taça do Supercopa do Brasil, confronto que marcou o encontro dos campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil do ano passado.
Teve gol do Gabigol, do Bruno Henrique e do Arrascaeta. Teve marcação pressão e amplo domínio de jogo no primeiro tempo. O Flamengo fez 40 minutos praticamente perfeitos. O Furacão só conseguiu criar duas chances de gol na reta final da primeira etapa. Antes disso, o Fla amassou os rivais paranaenses com bom toque de bola, muita velocidade e se mostrou fatal para ir às redes com uma bela cabeçada de Bruno Henrique e com a sagacidade de Gabigol, que aproveitou vacilo de Marcio Azevedo para fazer 2 a 0.

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A filosofia de jogo de buscar o gol sempre, implementada por Jorge Jesus no ano passado, esteve presente mais uma vez. Na segunda etapa, o Flamengo não sentou na vantagem e seguiu em busca de balançar as redes, mas encontrou um pouco mais de dificuldade frente um Athletico que voltou modificado e com outra postura de jogo. Mas ainda assim chegou ao terceiro gol em uma jogada de muita velocidade, uma das principais características da equipe. Bruno Henrique arrancou e tocou para Gabigol, a defesa do Furacão cortou, mas a bola se ofereceu para Arrascaeta que chutou para estufar as redes.
O Flamengo mostrou que vem muito forte para a temporada 2020 e é candidatíssimo aos títulos de todas as competições que disputar. A principal diferença com relação ao time de 2019 é extremamente positiva. Agora o elenco está ainda mais qualificado. No banco de reservas o técnico português tem as opções dos atacantes Michael, Pedro e Pedro Rocha, e do defensor Leo Pereira. Vai ser difícil parar o Rubro-Negro.
Vale destacar também que o Athletico-PR tem um bom time. O Flamengo não bateu em bêbado. Entretanto, o Furacão perdeu peças importantes e trocou de treinador, o que deixa o time bem longe do futebol que apresentou no ano passado, quando foi campeão da Copa do Brasil, em uma campanha em que superou o próprio Flamengo. Dorival Junior é um bom técnico e sua equipe tem tudo para crescer ao longo da temporada.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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