Sucesso da atual política econômica vai fortalecer Bolsonaro

O ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Windows

O programa econômico do governo Bolsonaro , comandado com surpreendentes graus de liberdade pelo ilustre ministro Paulo Guedes , foi razoavelmente bem-sucedido em 2019.

É certo que o crescimento anual do PIB ainda refletiu a mediocridade da década anterior (a menor do último século), qualquer coisa entre 1,2% e 1,3%. O desenrolar do ano, entretanto, provavelmente revelará uma aceleração.

Entre o quarto trimestre de 2019 e o seu homólogo de 2018, tenho a suspeita (talvez seja uma torcida) de que andamos a uma taxa entre 1,6% e 1,7%.

O resultado mais concreto desse processo foi o aumento do emprego formal da ordem de 650 mil no ano, reestabelecendo a velha relação impressionista: cada 1% de aumento (redução) do PIB tende, em média, a produzir (diminuir) entre 450 mil e 500 mil empregos formais.

Um fato fundamental é que a política monetária iniciada por Ilan Goldfajn e continuada por Roberto Campos Neto (ajudada pelo rigor fiscal) nos levou a uma taxa de juros e a um "risco" Brasil que eliminaram o "carry trade". É, talvez, a primeira vez na nossa história que se criaram as condições para uma taxa de câmbio flutuante sustentada por forças endógenas e não por uma taxa real de juros destrutiva do nosso setor industrial.

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Os resultados são promissores, principalmente depois da aprovação da reforma da Previdência , que só foi possível pelo enorme engajamento da Câmara e do Senado.

Essa foi a marca distintiva do Poder Legislativo em 2019. Restou no Congresso, para 2020, a aprovação de medidas essenciais (três PECs e algumas leis), que produzirão, com certeza, a volta do crescimento mais robusto, mais estável e mais equânime, o que melhorará a imagem do governo.

Como a eleição presidencial foi antecipada em Davos, cada grupo no Congresso tem hoje o seu candidato e sua agenda preferencial, que não coincide com a de Guedes.

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Alguns não vão querer colocar a azeitona na empada de Bolsonaro, que ficará muito forte com o sucesso da atual política econômica.

Outro fato que se acentuou em 2019 foi a fúria de judicialização da atividade política, o que provocou uma reação natural: o controle político da Justiça.

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É dessa disputa de poder entre burocracias não eleitas, escolhidas por concursos públicos, promovidas politicamente e que hoje ficam indignadas com a simples ideia de ter algum controle, que vem o maior risco ao nosso Estado democrático de Direito, e não do comportamento de um presidente legitimamente eleito.