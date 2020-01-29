Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Sucesso da atual política econômica vai fortalecer Bolsonaro
Perspectiva

Sucesso da atual política econômica vai fortalecer Bolsonaro

O programa econômico do governo, comandado com surpreendentes graus de liberdade pelo ilustre ministro Paulo Guedes, foi razoavelmente bem-sucedido em 2019

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 09:39

Públicado em 

29 jan 2020 às 09:39
Delfim Netto

Colunista

Delfim Netto

O ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Windows
O programa econômico do governo Bolsonaro, comandado com surpreendentes graus de liberdade pelo ilustre ministro Paulo Guedes, foi razoavelmente bem-sucedido em 2019.
É certo que o crescimento anual do PIB ainda refletiu a mediocridade da década anterior (a menor do último século), qualquer coisa entre 1,2% e 1,3%. O desenrolar do ano, entretanto, provavelmente revelará uma aceleração.
Entre o quarto trimestre de 2019 e o seu homólogo de 2018, tenho a suspeita (talvez seja uma torcida) de que andamos a uma taxa entre 1,6% e 1,7%.

Veja Também

Em Davos, Guedes projeta que PIB brasileiro cresça 2,5% em 2020

Década passada foi a pior para PIB no Brasil

O resultado mais concreto desse processo foi o aumento do emprego formal da ordem de 650 mil no ano, reestabelecendo a velha relação impressionista: cada 1% de aumento (redução) do PIB tende, em média, a produzir (diminuir) entre 450 mil e 500 mil empregos formais.
Um fato fundamental é que a política monetária iniciada por Ilan Goldfajn e continuada por Roberto Campos Neto (ajudada pelo rigor fiscal) nos levou a uma taxa de juros e a um "risco" Brasil que eliminaram o "carry trade". É, talvez, a primeira vez na nossa história que se criaram as condições para uma taxa de câmbio flutuante sustentada por forças endógenas e não por uma taxa real de juros destrutiva do nosso setor industrial.

Veja Também

Setembro tem a maior criação de emprego formal para o mês desde 2013

Os resultados são promissores, principalmente depois da aprovação da reforma da Previdência, que só foi possível pelo enorme engajamento da Câmara e do Senado.
Essa foi a marca distintiva do Poder Legislativo em 2019. Restou no Congresso, para 2020, a aprovação de medidas essenciais (três PECs e algumas leis), que produzirão, com certeza, a volta do crescimento mais robusto, mais estável e mais equânime, o que melhorará a imagem do governo.
Como a eleição presidencial foi antecipada em Davos, cada grupo no Congresso tem hoje o seu candidato e sua agenda preferencial, que não coincide com a de Guedes.

Veja Também

Investidores em Davos sinalizam que Brasil está na moda outra vez

Alguns não vão querer colocar a azeitona na empada de Bolsonaro, que ficará muito forte com o sucesso da atual política econômica.
Outro fato que se acentuou em 2019 foi a fúria de judicialização da atividade política, o que provocou uma reação natural: o controle político da Justiça.

Veja Também

Sem partido, Bolsonaro teme derrotas e se afasta da eleição de 2020

É dessa disputa de poder entre burocracias não eleitas, escolhidas por concursos públicos, promovidas politicamente e que hoje ficam indignadas com a simples ideia de ter algum controle, que vem o maior risco ao nosso Estado democrático de Direito, e não do comportamento de um presidente legitimamente eleito.
Esse, insolente e preconceituoso, está sujeito às restrições constitucionais, sob o controle do Supremo Tribunal Federal quando este decide no pleno.

Delfim Netto

Delfim Netto é um dos colunistas de A Gazeta

Tópicos Relacionados

Economia Jair Bolsonaro Paulo Guedes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados