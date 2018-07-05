Sete mil flagrados usando celular e dirigindo na Grande Vitória

Luísa Torre (interina)

Segurar o celular ao dirigir é a infração campeã de multas: foram 7.976 ocorrências no período Crédito: Pixabay

Só no primeiro semestre deste ano, mais de 7 mil motoristas foram flagrados falando ao celular ou mexendo no aparelho enquanto dirigiam na Grande Vitória. A maior quantidade de multas foi dada pela Guarda Municipal de Vitória, que encontrou 4.427 condutores cometendo esse tipo de infração que podem provocar acidentes e até morte.

Segurança fortalecida

Um projeto de lei que propõe criar o Fundo Municipal de Segurança Pública no município foi aprovado esta semana na Câmara de Vila Velha. A ideia usar a verba do fundo para aquisição de equipamentos para a Guarda Municipal, além de apoiar medidas de prevenção.

Cerco fechado

O Estado vai pegar um empréstimo de US$ 37,8 milhões com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para modernizar a gestão fazendária e a administração tributária, para apertar o cerco contra sonegadores.

Só sorrisos

Adriano Scopel postou na quarta-feira (04) uma foto no Instagram todo sorridente, fazendo pose, com a tranquilidade de quem responde inquérito por agressão à ex-parceira.

Contra a violência

Um grupo de mulheres de Cariacica vai realizar hoje, às 16h, na Avenida Expedito Garcia uma marcha contra a violência doméstica e familiar. Elas querem pressionar pela implementação de políticas públicas para as mulheres no município.

Marcação apertada

Clima de Fla-Flu entre os vereadores Max da Mata e Fabrício Gandini. Um fez uma audiência pública sobre segurança na Câmara de Vitória e o outro, em seguida, fez outra. De olho na Prefeitura de Vitória em 2020, ali a marcação é homem a homem.

Assim não dá

Leitor ouviu numa clínica de renovação de carteira de motorista duas pessoas combinando de pedir a um parente deficiente para comprar um carro em seu nome. A ideia era se aproveitar do desconto que o parente teria por causa da deficiência. Depois falam mal de político corrupto...

Sem comentários

O deputado Marco Feliciano abriu uma enquete em seu Facebook. Quer saber se as pessoas acham que depressão é “causada por uma doença natural ou por demônios”. Essa não consigo nem comentar.

Gol contra

Enquanto a bola rolava na Copa do Mundo, uma comissão da Câmara aprovou regras mais frouxas para a liberação de agrotóxicos.

A aventura continua

A terceira temporada de Irmão do Jorel, uma das séries de mais sucesso do Cartoon Network no Brasil, estreia no dia 16. O desenho animado é uma criação do capixaba Juliano Enrico.

Vida longa!

A Cousa se prepara para mais um lançamento. O médico e poeta Jorge Elias apresenta ao mundo “O ornitorrinco do pau oco”, uma reunião de seus primeiros livros com uma produção inédita. Será hoje, às 19 horas, na Biblioteca Pública Levy Rocha.

Agenda cheia

Saulo Ribeiro, aliás, brinca que agora tem até agendinha de escritor: em julho lança “Os Incontestáveis” em Vitória, dia 13 e em Linhares, dia 19. No dia 25 parte para participar da Flip em Paraty, no Rio. Chique!

Viva a leitura!

Hoje tem noite de leitura no Sarau da Barão. Vai ter poesia, música e cultura na Rua Barão de Monjardim, no Centro de Vitória, às 19h.

Mais longe que a China

Leitora conta que fez uma compra na China e a encomenda levou oito dias para chegar ao Brasil. Passou por Curitiba, São Paulo e chegou a Viana no dia 6 de junho. Só foi encaminhada para Vitória no dia 22, mas até ontem não havia chegado ao centro de distribuição.

Novo capixaba

O músico Antônio João e Pedro Caniné Ferreira, o Tunico da Vila, vai receber o título de cidadão espírito-santense hoje, às 19 horas, na Assembleia Legislativa. Tunico é filho de Martinho da Vila.

Quadros “téquinicos”

Cresce a oferta de trabalho... no governo. Na quarta-feira (04) foram nomeados em cargos comissionados um candidato a vereador em Viana, Eder Mendonça, e a tesoureira do PTB, Maria Elvira Bazet.

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