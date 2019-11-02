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Fernando Madeira
Em benefício de quem?

Sem emprego e sem Bolsa Família, pai faz bicos para sustentar filhos

Mãe de cinco crianças, Valéssia Ferreira de Souza espera pela sexta e luta para conseguir a assistência do governo federal. Marido dela não consegue trabalho

Giordany Bozzato

Publicado em 02 de Novembro de 2019 às 07:18

Publicado em

02 nov 2019 às 07:18
Valéssia vive com o dinheiro dos "bicos" que o marido consegue fazer Crédito: Fernando Madeira
Uma das pessoas que vive à espera do auxílio é a dona de casa Valéssia Ferreira de Souza, 33, que se mudou de Nova Venécia, onde recebia o benefício, para Ponto Belo. Mãe de cinco meninas, ela espera pela sexta criança - ainda não sabe se vai ser menino ou menina - Valéssia não tem condições para trabalhar e passa o dia torcendo para que o marido, José Nilton, encontre algum “bico” pela cidade.
"A gente não tem renda fixa. O trabalho dele é bico e ganha R$ 40 por dia. Só que não é todo dia que ele consegue trabalho. Eu recebia o Bolsa Família em Nova Venécia, mas vim para cá, mudei o cadastro e parei de receber"
Valéssia Ferreira de Souza - Donda de casa
Com as contas de aluguel e energia atrasadas, Valéssia lamenta a dificuldade para voltar a receber o benefício. “Eu só ganhava R$ 200, mas é um dinheiro que faz muita falta. O Bolsa Família podia ser usado para pagar essas contas. Hoje a gente vive de bico enquanto espera pela ajuda do Bolsa Família”, diz ela que conta também com o apoio das irmãs para sobreviver.
Angela Neris, gestora do Bolsa Família em Ponto Belo, destaca a dificuldade de atender pessoas que precisam do programa e que dificilmente vão conseguir.
“É lamentável ouvir as famílias e saber que elas têm direito ao benefício, foram incluídas no cadastro, mas não conseguem receber o auxílio”, diz.

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