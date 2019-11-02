Sem emprego e sem Bolsa Família, pai faz bicos para sustentar filhos

"A gente não tem renda fixa. O trabalho dele é bico e ganha R$ 40 por dia. Só que não é todo dia que ele consegue trabalho. Eu recebia o Bolsa Família em Nova Venécia, mas vim para cá, mudei o cadastro e parei de receber"

Com as contas de aluguel e energia atrasadas, Valéssia lamenta a dificuldade para voltar a receber o benefício. “Eu só ganhava R$ 200, mas é um dinheiro que faz muita falta. O Bolsa Família podia ser usado para pagar essas contas. Hoje a gente vive de bico enquanto espera pela ajuda do Bolsa Família”, diz ela que conta também com o apoio das irmãs para sobreviver.