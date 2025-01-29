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Aprenda a identificar qual é o seu olho dominante

Oftalmologista explica que ele é responsável pelo alinhamento de objetos no campo da visão
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

29 jan 2025 às 17:00

Publicado em 29 de Janeiro de 2025 às 17:00

O olho dominante exerce maior influência na percepção visual (Imagem: Vectorium | Shutterstock)
O olho dominante exerce maior influência na percepção visual Crédito: Imagem: Vectorium | Shutterstock
Assim como a dominância manual, ou seja, ser destro ou canhoto, as pessoas também possuem um olho dominante, responsável por liderar a captação e a interpretação das imagens enviadas ao cérebro. A dominância ocular pode ser influenciada por fatores genéticos e neurológicos, variando entre indivíduos. Essa característica é frequentemente avaliada em exames oftalmológicos e pode impactar o desempenho em tarefas cotidianas, como leitura, direção e o uso de dispositivos eletrônicos.
O olho dominante é o responsável pelo alinhamento dos objetos no campo de visão e, independentemente de a pessoa possuir algum tipo de grau, é o que enxerga com mais nitidez e possui maior capacidade de perceber os detalhes, os tamanhos, as formas e as cores dos objetos a uma determinada distância.
Segundo o oftalmologista Fabio Pimenta, do H. Olhos, Hospital de Olhos da Rede Vision One, “identificar o olho dominante é fundamental antes de cirurgias para correção da miopia, da hipermetropia, do astigmatismo ou da catarata, pois ajuda a planejar técnicas como a monovisão, que corrige um dos olhos para perto e outro para longe, de acordo com a necessidade do paciente”.
Também chamada de visão combinada, a monovisão pode ser obtida tanto por meio da cirurgia refrativa quanto pelo uso de lentes de contato. “Já quando eu tenho uma correção para cirurgia de estrabismo, normalmente a gente preserva o olho dominante e opera o olho complementar, salvo em algumas situações específicas”, complementa o médico.
O teste para descobrir qual olho é o dominante é simples de fazer (Imagem: PeopleImages.com &#8211; Yuri A | Shutterstock)
O teste para descobrir qual olho é o dominante é simples de fazer Crédito: Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

Como descobrir qual é o olho dominante?

O oftalmologista Fabio Pimenta ensina uma maneira simples de descobrir qual é o olho dominante: “junte os polegares e os indicadores das mãos para formar um triângulo. Estenda os braços e olhe por meio do triângulo para um objeto distante, com os dois olhos abertos. Em seguida, feche alternadamente cada olho. Aquele que mantiver o objeto centralizado é o dominante”, explica o médico.
Embora o olho dominante não tenha relação com o fato de a pessoa ser destra ou canhota, quando ele é do mesmo lado que a mão dominante, isso aumenta a chance de sucesso em atividades esportivas que necessitam de uma boa mira e da posição do participante. Entre elas, arco e flecha, beisebol, golfe, sinuca e tiro esportivo. Mas caso seja o olho do lado contrário, ainda é possível obter um bom desempenho ao focar corretamente.
Por Sig Eikmeier

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