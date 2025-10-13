Se cuida

5 benefícios da planta andiroba para a saúde

Descubra como ela pode apoiar o bom funcionamento do organismo com suas propriedades

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 17:32

A andiroba tem propriedades que vão desde a ação anti-inflamatória até o potencial cicatrizante e repelente natural Crédito: Imagem: Wagner Campelo | Shutterstock

Originária da floresta amazônica, a andiroba ( Carapa guianensis ) é uma árvore típica das regiões tropicais do Brasil e de países como Guiana, Venezuela e Colômbia. Suas sementes produzem um óleo de aroma marcante e sabor amargo, usado há séculos por comunidades amazônicas para aliviar dores, inflamações e irritações na pele. Além do uso tradicional, a planta tem propriedades que vão desde a ação anti-inflamatória até o potencial cicatrizante e repelente natural.

A seguir, confira 5 benefícios da andiroba para a saúde!

1. Seu óleo é um repelente natural contra mosquitos

O óleo de andiroba é amplamente reconhecido por sua capacidade de afastar mosquitos transmissores de doenças como dengue e malária. Rico em substâncias amargas e voláteis que repelem insetos naturalmente, ele se tornou base de diversos repelentes naturais e sustentáveis.

O Ministério da Saúde, inclusive, em seu material intitulado “ Informações Sistematizadas da Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS: Carapa guianensis Aubl. Meliaceae – Andiroba “, reconhece o óleo como possuidor de propriedades fitoterápicas, destacando sua ação repelente.

2. Seu óleo estimula a produção natural de colágeno na pele

O estudo“ Collagen Synthesis-Promoting Effects of Andiroba Oil and its Limonoid Constituents in Normal Human Dermal Fibroblasts ”, publicado no Journal of Oleo Science , investigou como o óleo de andiroba age nas células da pele humana. A pesquisa foi conduzida por cientistas que analisaram fibroblastos — células responsáveis pela produção de colágeno — expostos ao óleo e a dez compostos ativos extraídos dele, conhecidos como limonoides.

Os resultados mostraram que sete desses compostos, especialmente ogedunime seus derivados, aumentaram de forma significativa a síntese de colágeno, sem causar toxicidade celular. Isso indica que o óleo de andiroba pode ajudar na regeneração e firmeza da pele, contribuindo para retardar os sinais do envelhecimento e melhorar a elasticidade cutânea de forma natural.

3. Tem ação antibacteriana contra infecções de canal

O estudo “ Antibacterial Activity of Phytochemical Extracts and Endophytic Fungi of Carapa guianensis Against Enterococcus faecalis in Endodontic Infections – An In Vitro Study ”, publicado no The Open Dentistry Journal , testou em laboratório (metodologia in vitro ) extratos de folhas e caules de andiroba, além de metabólitos de um fungo ligado à planta, contra a bactéria Enterococcus faecalis — microrganismo frequentemente envolvido em falhas de tratamento de canal.

Os resultados mostraram que todos os extratos avaliados inibiram o crescimento da E. faecalis . Em linguagem direta: os componentes da andiroba mostraram potência para “limpar” bactérias resistentes em cenários que simulam o interior do dente. Embora promissor como base para futuras formulações odontológicas, trata-se de estudo de laboratório; portanto, são necessários ensaios clínicos para confirmar eficácia e segurança no uso em pacientes.

A andiroba pode ajudar a aliviar sintomas de alergias e inflamações Crédito: Imagem: juerginho | Shutterstock

4. Apresenta efeito antialérgico

O estudo “ Modulation of T lymphocyte and eosinophil functions in vitro by natural tetranortriterpenoids isolated from Carapa guianensis Aublet ”, publicado no International Immunopharmacology , testou em laboratório (metodologia in vitro ) compostos da andiroba em células do sistema imunológico ligadas à alergia: linfócitos T e eosinófilos.

Os resultados mostraram que esses compostos diminuem a ativação dos linfócitos T e reduzem a “atração” e a adesão dos eosinófilos, o que significa menos liberação de substâncias inflamatórias. Em termos práticos, isso aponta potencial para aliviar sintomas de alergias e inflamações. Como os testes foram feitos em culturas de células, mais pesquisas são importantes para confirmar a eficácia e o uso seguro em pessoas.

5. Seu óleo ajuda a aliviar dores reumáticas e articulares

O óleo de andiroba é amplamente usado na medicina popular parareduzir dores causadas por reumatismo e artrite, e há fundamentos biológicos que explicam parte desse efeito. Ele contémlimonoides, ácidos graxos e triterpenoscom açãoanti-inflamatória e analgésica, capazes de diminuir a produção de substâncias envolvidas na dor e na inflamação, como as prostaglandinas. Essa combinação ajuda a aliviar o inchaço e a rigidez nas articulações, o que pode trazer conforto temporário.

É importante salientar que o óleo podeajudar a aliviar sintomas, masnão substitui medicamentos ou acompanhamento médico. Seu uso é mais indicado comocomplemento tópico— em forma de pomadas ou massagens — para ajudar na sensação de alívio, e não como tratamento principal.

Cuidados importantes

Apesar dos diversos benefícios observados e estudados sobre a andiroba e o seu óleo, seu uso deve ser feito com cautela e sempre com orientação médica. Mesmo sendo um produto natural, ele contém compostos bioativos que podem causar irritações, reações alérgicas ou efeitos indesejados quando usados em excesso ou de forma inadequada.

A andiroba não substitui medicamentos nem tratamentos indicados por profissionais de saúde. Antes de utilizá-lo — seja em forma natural, de cosmético, pomada, cápsula ou produto fitoterápico — é importante buscar avaliação médica, especialmente para pessoas com doenças crônicas , gestantes, lactantes ou indivíduos em uso de outros medicamentos. O acompanhamento profissional garante o uso seguro e eficaz dessa substância natural.

