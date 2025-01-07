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10 dicas para manter a saúde mental em 2025

Veja estratégias para cultivar equilíbrio emocional, produtividade e bons relacionamentos no novo ano
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

07 jan 2025 às 11:19

Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 11:19

Estratégias simples ajudam a construir uma vida mais equilibrada e significativa (Imagem: Pachai Leknettip | Shutterstock)
Estratégias simples ajudam a construir uma vida mais equilibrada e significativa Crédito: Imagem: Pachai Leknettip | Shutterstock
Com a chegada de um novo ano, as possibilidades de reavaliar comportamentos e implementar mudanças se tornam uma oportunidade para construir uma vida mais equilibrada e significativa. Abaixo, a PhD em Neurociências e psicóloga Dra. Leninha Wagner, coordenadora do CPAH – Centro de Pesquisa e Análises Heráclito, e a psicóloga Karliny Uchôa, especialista em comportamento humano e saúde mental, compartilham 10 dicas para cultivar equilíbrio emocional, produtividade e relacionamentos saudáveis em 2025. Confira!

1. Pratique o silêncio interior

Dedique momentos do dia para introspecção e autocuidado. Segundo a Dra. Leninha Wagner, é importante ouvir os próprios pensamentos e emoções , identificando sinais de estresse, como irritabilidade ou cansaço, que indicam a necessidade de ajustes na rotina.

2. Estabeleça metas alinhadas aos seus valores

Metas devem refletir quem você é, não as expectativas dos outros. “O processo é tão importante quanto o resultado”, afirma a Dra. Leninha Wagner. Visualizar os benefícios emocionais das conquistas pode sustentar a motivação ao longo do tempo.

3. Aceite as frustrações como parte do aprendizado

A vida traz desafios inevitáveis, mas a Dra. Leninha Wagner sugere perguntar: “o que posso aprender com isso?” Compartilhar sentimentos com pessoas de confiança também ajuda a processar frustrações e encontrar novos significados.

4. Pratique a gratidão

Reflita diariamente sobre as pequenas coisas que trouxeram conforto ou felicidade. Essa prática ajuda a reprogramar a mente para focar no positivo, fortalecendo a resiliência emocional.

5. Organize sua rotina com limites claros

A PhD em Neurociências ressalta que organização não é fazer mais, mas fazer melhor. Estabelecer prioridades e dizer “não” ao que não é essencial reduz a ansiedade e aumenta a sensação de controle.
Estabelecer uma rotina de sono consistente ajuda a manter o equilíbrio emocional (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock)
Estabelecer uma rotina de sono consistente ajuda a manter o equilíbrio emocional Crédito: Imagem: MAYA LAB | Shutterstock

6. Valorize o sono como base para a saúde mental

A psicóloga Karliny Uchôa destaca que noites mal dormidas afetam a capacidade de lidar com emoções e tomar decisões. Invista em uma rotina de sono consistente para recuperar energia e manter o equilíbrio mental.

7. Desconecte-se para conectar-se

Reduza o tempo nas redes sociais e use esse espaço para fortalecer relacionamentos reais. “Conexões humanas genuínas trazem suporte emocional e ajudam a cultivar um senso de pertencimento”, explica Karliny Uchôa.

8. Movimente-se de forma consciente

Atividades físicas, mesmo leves, como caminhadas, liberam endorfina, reduzindo o estresse. Para Karliny Uchôa, o importante é encontrar uma prática que combine prazer e autocuidado.

9. Aprenda a pausar

Em um mundo acelerado, a psicóloga recomenda inserir pausas estratégicas no dia. Esses momentos para respirar e recentralizar permitem maior clareza e produtividade ao lidar com demandas.

10. Cultive a comunicação empática

Karliny Uchôa orienta que ouvir com atenção e responder com empatia são práticas transformadoras para relacionamentos. “ Palavras gentis e atitudes compreensivas tornam qualquer interação mais significativa e construtiva”, conclui.
Por Tayanne Silva

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