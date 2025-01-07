10 dicas para manter a saúde mental em 2025

Com a chegada de um novo ano, as possibilidades de reavaliar comportamentos e implementar mudanças se tornam uma oportunidade para construir uma vida mais equilibrada e significativa. Abaixo, a PhD em Neurociências e psicóloga Dra. Leninha Wagner, coordenadora do CPAH – Centro de Pesquisa e Análises Heráclito, e a psicóloga Karliny Uchôa, especialista em comportamento humano e saúde mental, compartilham 10 dicas para cultivar equilíbrio emocional, produtividade e relacionamentos saudáveis em 2025. Confira!
1. Pratique o silêncio interior
Dedique momentos do dia para introspecção e autocuidado. Segundo a Dra. Leninha Wagner, é importante ouvir os próprios pensamentos e emoções , identificando sinais de estresse, como irritabilidade ou cansaço, que indicam a necessidade de ajustes na rotina.
2. Estabeleça metas alinhadas aos seus valores
Metas devem refletir quem você é, não as expectativas dos outros. “O processo é tão importante quanto o resultado”, afirma a Dra. Leninha Wagner. Visualizar os benefícios emocionais das conquistas pode sustentar a motivação ao longo do tempo.
3. Aceite as frustrações como parte do aprendizado
A vida traz desafios inevitáveis, mas a Dra. Leninha Wagner sugere perguntar: “o que posso aprender com isso?” Compartilhar sentimentos com pessoas de confiança também ajuda a processar frustrações e encontrar novos significados.
4. Pratique a gratidão
Reflita diariamente sobre as pequenas coisas que trouxeram conforto ou felicidade. Essa prática ajuda a reprogramar a mente para focar no positivo, fortalecendo a resiliência emocional.
5. Organize sua rotina com limites claros
A PhD em Neurociências ressalta que organização não é fazer mais, mas fazer melhor. Estabelecer prioridades e dizer “não” ao que não é essencial reduz a ansiedade e aumenta a sensação de controle.
6. Valorize o sono como base para a saúde mental
A psicóloga Karliny Uchôa destaca que noites mal dormidas afetam a capacidade de lidar com emoções e tomar decisões. Invista em uma rotina de sono consistente para recuperar energia e manter o equilíbrio mental.
7. Desconecte-se para conectar-se
Reduza o tempo nas redes sociais e use esse espaço para fortalecer relacionamentos reais. “Conexões humanas genuínas trazem suporte emocional e ajudam a cultivar um senso de pertencimento”, explica Karliny Uchôa.
8. Movimente-se de forma consciente
Atividades físicas, mesmo leves, como caminhadas, liberam endorfina, reduzindo o estresse. Para Karliny Uchôa, o importante é encontrar uma prática que combine prazer e autocuidado.
9. Aprenda a pausar
Em um mundo acelerado, a psicóloga recomenda inserir pausas estratégicas no dia. Esses momentos para respirar e recentralizar permitem maior clareza e produtividade ao lidar com demandas.
10. Cultive a comunicação empática
Karliny Uchôa orienta que ouvir com atenção e responder com empatia são práticas transformadoras para relacionamentos. “ Palavras gentis e atitudes compreensivas tornam qualquer interação mais significativa e construtiva”, conclui.
Por Tayanne Silva