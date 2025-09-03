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Veja como a hidratação é fundamental no processo de emagrecimento

Especialistas mostram como beber água na medida certa ajuda a acelerar o metabolismo e potencializar a queima calórica

Publicado em 03 de Setembro de 2025 às 11:25

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

03 set 2025 às 11:25
A água é essencial para o equilíbrio do organismo (Imagem: fizkes | Shutterstock)
A água é essencial para o equilíbrio do organismo Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock
A água é indispensável para o equilíbrio do organismo e participa de inúmeros processos vitais. Além de manter a hidratação, ela regula a temperatura corporal, transporta nutrientes, auxilia na eliminação de toxinas e garante o bom funcionamento do metabolismo. No processo de emagrecimento, torna-se uma grande aliada: contribui para controlar o apetite, prolonga a sensação de saciedade e favorece o uso mais eficiente da energia pelo corpo.
“A água é essencial para todas as reações químicas do corpo, incluindo as metabólicas. Quando estamos desidratados, o metabolismo fica mais lento, a digestão é prejudicada e a sensação de fadiga aumenta”, Explica a nutricionista Giovanna de Oliveira Baleeiro, da Doctor Puro, clínica localizada em São Paulo. Segundo ela, até mesmo a queima de gordura depende de processos que só acontecem em um organismo bem hidratadoe hidratado.

Por que a hidratação é importante durante o treino?

O médico integrativo Lucas Lemes Barros, que atua também na Doctor Puro, reforça que o impacto da hidratação vai além da balança. “Durante os treinos, mesmo uma perda de 2% da água corporal já pode reduzir a performance, afetar a concentração e aumentar o risco de lesões. Além disso, muitas vezes as pessoas confundem sede com fome, o que leva ao aumento da ingestão calórica desnecessária”, esclarece.
É fundamental ter sempre uma garrafa de água por perto para manter a hidratação em dia (Imagem: GBJSTOCK | Shutterstock)
É fundamental ter sempre uma garrafa de água por perto para manter a hidratação em dia Crédito: Imagem: GBJSTOCK | Shutterstock

Como aumentar a ingestão de água durante o dia

Abaixo, confira 5 dicas práticas dos especialistas para aumentar a ingestão de água, manter o corpo hidratado e auxiliar no processo de emagrecimento: 
  • Comece o dia com um copo de água para ativar o metabolismo;
  • Mantenha sempre uma garrafinha por perto para se lembrar de beber água ao longo do dia;
  • Prefira água a bebidas açucaradas ou refrigerantes;
  • Aposte em frutas ricas em água, como melancia, laranja e melão, que funcionam como aliados extras da hidratação;
  • Ajuste a ingestão de líquidos em dias de maior atividade física ou temperaturas elevadas.
A hidratação não é um detalhe: é peça central para quem deseja emagrecer com saúde, energia e consistência.
Por Gabriela Andrade
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