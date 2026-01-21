Saiba quais doenças podem ser detectadas em exames de sangue, fezes e urina

Muitas doenças se desenvolvem de forma silenciosa, sem apresentar sintomas evidentes nas fases iniciais. Nesse contexto, exames simples e rotineiros, como os de sangue, fezes e urina, desempenham um papel fundamental na prevenção e no diagnóstico precoce, permitindo identificar alterações no organismo antes que se tornem problemas mais graves.
“[…] Por isso, a recomendação é que periodicamente as pessoas se dirijam a um consultório médico, onde o mesmo poderá solicitar a realização dos testes; e a partir dos resultados, o profissional indicará o melhor tratamento”, explica o coordenador do curso de Biomedicina da Faculdade Anhanguera de Itabuna, Lucas Carvalho.
A seguir, o profissional lista algumas doenças que podem ser detectadas com esses simples exames. Confira!
Exames de sangue
Hemograma Completo
Identifica alterações nos glóbulos vermelhos e brancos, e nas plaquetas. Pode diagnosticar anemia, leucemia, infecções e inflamações, bem como problemas com a imunidade.
Colesterol e triglicerídeos
No exame de colesterol são identificados os níveis de VLDL e LDL, considerados “maus colesterol”; e HDL, conhecido como “bom colesterol”. O exame de triglicerídeos identifica o nível de gordura no corpo, proveniente da alimentação. Esses exames indicam o aumento dos níveis de gordura no sangue e a formação de placas nas artérias, o que pode influenciar em doenças cardiovasculares, como infarto e acidente vascular cerebral (AVC).
Glicemia
Identifica o nível de glicose/açúcar no sangue. Pode diagnosticar o diabetes.
Ácido úrico
Metabolismo das purinas, tipos de proteínas. Pode indicar gota. Sua alteração nos exames se deve principalmente ao consumo exagerado de carnes, bebidas alcoólicas e ao uso de entorpecentes e substâncias tóxicas.
PSA (Antígeno Prostático Específico)
Alterações nesse exame podem indicar o câncer na próstata em pessoas do sexo masculino.
Diversos exames de sangue também podem identificar tipos de câncer, como o exame de MCA (antígeno mucoide associado ao carcinoma) que indica a ocorrência de câncer da mama.
Exame de fezes
Esse é um dos exames mais pedidos pelos médicos e pode ajudar a identificar uma série de problemas: má absorção de nutrientes ou falhas na digestão, doenças do intestino ou reto, infecções e verminoses.
Exame de urina
A presença de algumas substâncias na urina, que é produzida pelos rins, pode indicar a existência de doenças ou alterações: desidratação, infecção urinária, diabetes e cálculos renais.
Por Deiwerson Damasceno dos Santos