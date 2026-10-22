Psicólogo, psiquiatra ou os dois? Entenda as diferenças e quando buscar ajuda

“O papel do psiquiatra não é simplesmente identificar um sintoma e indicar um medicamento. A avaliação precisa considerar a história daquela pessoa, a evolução do quadro, outros problemas de saúde, medicamentos que ela já utiliza e o impacto dos sintomas no funcionamento diário. A partir desse conjunto de informações é que se define se há necessidade de tratamento medicamentoso e qual é a melhor estratégia”, explica Rafael Matias, psiquiatra e professor da Afya Unigranrio Barra da Tijuca.