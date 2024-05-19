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Atenção, ciclistas!

7 dicas para pedalar com mais segurança

A atenção aos detalhes ajuda os ciclistas a se deslocarem com mais tranquilidade nas grandes cidades

Publicado em 19 de Maio de 2024 às 14:12

Portal Edicase

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Publicado em 

19 mai 2024 às 14:12
Imagem Edicase Brasil
A bicicleta é uma opção rápida, econômica e sustentável para os deslocamentos urbanos  Crédito: Ground Picture | Shutterstock

Além de mais rápida que carros para a maioria dos trajetos urbanos, a bicicleta tem outros diversos benefícios para pessoas e cidades. Causa menos congestionamento na cidade, é mais econômica (pois a manutenção é mais barata do que manter um carro), além de ter a opção de bikes compartilhadas, serviço reconhecido pela economia. Por último, ótima para a saúde e para o meio ambiente, é um transporte sustentável.

Entretanto, ainda há muito receio de pedalar em grandes metrópoles quando o tema é segurança viária. E, durante o Maio Amarelo, mês de conscientização para redução dos acidentes, para ajudar os ciclistas a pedalarem de forma mais segura, Juliana Minorello, CXO daTembici, empresa líder em tecnologia para micromobilidade na América Latina, dá dicas de como transitar pelas cidades de forma mais segura. Confira!

1. Planeje os seus trajetos

Para garantir mais segurança, antes mesmo de começar a pedalar, planeje o seu caminho! Pense em rotas mais amigáveis para ciclistas e entenda se você precisará estacionar sua bike. Caso você não tenha veículo próprio, procure por serviços de bicicletas compartilhadas.

2. Preferência no trânsito

O Código de Trânsito diz que o veículo maior protege o menor e todos cuidam do pedestre. Então, assim como o motorista deve cuidar do ciclista, dê preferência para quem está a pé. Respeito entre todos é fundamental!

3. Uso das vias

O lugar da bike é nas ruas. A calçada é feita para os pedestres. Então, se precisar usar a calçada, saia da bike, ande a empurrando ao seu lado e tome cuidado para não atrapalhar a passagem de pessoas e cadeiras de rodas.

Imagem Edicase Brasil
Os cuidados com a segurança são importantes para o ciclista e demais pessoas no trânsito  Crédito: Tirachard Kumtanom | Shutterstock

4. Sentido da pedalada

Ao pedalar, ande sempre na via e na mesma direção que os carros. Além de ser lei, é perigoso pedalar na contramão. Logo, mesmo que o caminho fique um pouco mais longo, sempre preserve sua segurança e pedale no mesmo sentido dos veículos. E também fique de olho, os carros devem manter 1,5m de distância dos ciclistas, é direito seu!

5. Cuidado ao pedalar em ruas sem estrutura cicloviária

Quando não tiver estrutura cicloviária, as famosas ciclovias ou ciclofaixas, o ideal é pedalarpelo meio das vias, nunca pelo meio fio. Isso permite que você tenha maior margem de manobra em caso de imprevistos na via, como buracos e abertura de portas de veículos estacionados. E não se esqueça de sempre sinalizar suas intenções! Em casos de conversão, sempre indique sua direção com os braços e certa antecedência.

6. O sinal vermelho e a faixa de pedestres

É preciso respeitar o sinal vermelho e a faixa de pedestres. A regra é clara e vale para todos: nunca ultrapasse o sinal vermelho e respeite a faixa de pedestres. Siga as sinalizações de trânsito e proteja quem está a pé.

7. Verifique a bike

Antes de seus trajetos ou depois de uma parada, cheque a campainha, os pneus, o cadeado, a chave e teste os freios. Se estiver de bike elétrica, não esqueça o capacete, pois é um item obrigatório nesse modal.

Por Bruna Zanin

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