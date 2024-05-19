7 dicas para pedalar com mais segurança

Além de mais rápida que carros para a maioria dos trajetos urbanos, a bicicleta tem outros diversos benefícios para pessoas e cidades. Causa menos congestionamento na cidade, é mais econômica (pois a manutenção é mais barata do que manter um carro), além de ter a opção de bikes compartilhadas, serviço reconhecido pela economia. Por último, ótima para a saúde e para o meio ambiente, é um transporte sustentável.