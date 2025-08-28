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6 dicas práticas para evitar o overtraining

Veja orientações para prevenir lesões e proteger músculos e articulações

Publicado em 28 de Agosto de 2025 às 16:25

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

28 ago 2025 às 16:25
Ajustes simples na rotina reduzem o risco de overtraining (Imagem: Maha Heang 245789 | Shutterstock)
Ajustes simples na rotina reduzem o risco de overtraining Crédito: Imagem: Maha Heang 245789 | Shutterstock
O risco de overtraining , termo usado para definir o excesso de treinos, pode ser reduzido com ajustes simples na rotina, como seguir protocolos de descanso e recuperação. Esses cuidados, segundo o fisioterapeuta esportivo Matheus Lima, do Grupo Kalin, são fundamentais para preservar a saúde muscular e garantir resultados duradouros. Praticar atividades físicas de forma intensa e sem o devido descanso pode causar queda no desempenho, fraqueza muscular e maior predisposição a lesões.
“A performance só melhora quando há estímulo e recuperação. O corpo precisa desse ciclo para se adaptar e evoluir. Sem descanso, não há progresso, apenas desgaste”, destaca o especialista, que reforça que a prevenção é sempre o melhor caminho: “Muitas lesões poderiam ser evitadas se houvesse mais atenção ao descanso e à recuperação. Cuidar do corpo é o verdadeiro segredo para resultados consistentes”.
A seguir, confira as principais recomendações do fisioterapeuta para evitar o overtraining !

1. Respeite os dias de descanso

Treinar todos os dias, sem pausas, é um dos principais gatilhos para o overtraining. O ideal é alternar treinos intensos com dias de recuperação ativa, como caminhadas leves ou alongamentos.

2. Invista em sono de qualidade

Dormir entre 7 e 9 horas por noite ajuda na regeneração muscular e no equilíbrio hormonal. O estudo “ The effect of acute sleep deprivation on skeletal muscle protein synthesis and the hormonal environment “, publicado na revista científica Physiological Reports , aponta que uma única noite sem dormir pode:
  • Aumentar a resistência anabólica (dificultando a resposta dos músculos à proteína);
  • Reduzir em 18% a síntese de proteína muscular (fundamental para crescimento e reparação dos músculos);
  • Diminuir em 24% os níveis de testosterona (hormônio essencial para o ganho de massa muscular).

3. Mantenha a periodização do treino

Planejar ciclos de intensidade, variando carga, volume e tipo de exercício, permite evolução segura e contínua, sem sobrecarregar músculos e articulações.
Fadiga e dor muscular são sinais de que é hora de descansar (Imagem: Alfa Photostudio | Shutterstock)
Fadiga e dor muscular são sinais de que é hora de descansar Crédito: Imagem: Alfa Photostudio | Shutterstock

4. Escute os sinais do corpo

Fadiga persistente, dor muscular que não melhora e quedas de desempenho são indícios de que é hora de desacelerar. Ignorar esses sinais pode agravar lesões.

5. Alimente-se de forma equilibrada

A reposição adequada de proteínas, carboidratos e micronutrientes é essencial para a recuperação. Deficiências nutricionais aumentam o risco de inflamações e dores.

6. Busque acompanhamento profissional

Treinar com orientação de fisioterapeutas e educadores físicos ajuda a identificar limites individuais e a evitar erros que podem levar à sobrecarga.
Por Beatriz Pinheiro
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