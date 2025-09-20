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6 dicas para se tornar um doador de medula óssea

Um simples cadastro pode representar a esperança de vida para muitas pessoas

Publicado em 20 de Setembro de 2025 às 10:32

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

20 set 2025 às 10:32
A doação de medula óssea pode ajudar a salvar vidas (Imagem: AtlasStudio | Shutterstock)
A doação de medula óssea pode ajudar a salvar vidas Crédito: Imagem: AtlasStudio | Shutterstock
Em 20 de setembro é celebrado o Dia Mundial da Doação de Medula Óssea, uma data que reforça a importância da solidariedade e do cadastro de novos doadores. A campanha busca ampliar a conscientização sobre o impacto da doação e lembrar que cada novo voluntário registrado pode representar a diferença entre esperança e tratamento para pacientes que aguardam um transplante.
“O transplante pode representar a única chance de cura para muitos pacientes e, por isso, ampliar o conhecimento sobre a doação e incentivar novos cadastros é fundamental para salvar vidas”, explica Ricardo Bigni, coordenador de Hematologia e Terapia Celular do Complexo Américas, da Rede Américas. Segundo o médico, o transplante de medula óssea é um recurso essencial para o tratamento de doenças graves, como leucemias , linfomas e aplasia medular.
O especialista destaca ainda que o processo de doação é simples, mas continua gerando dúvidas na população. “O Dia Mundial da Doação de Medula Óssea é um convite para refletirmos sobre o impacto da solidariedade. Um simples cadastro pode representar a esperança de vida para muitas pessoas”, afirma.
Abaixo, Ricardo Bigni lista algumas dicas para quem deseja se tornar doador de medula óssea. Confira!

1. Cadastre-se no hemocentro mais próximo

O primeiro passo para se tornar um doador de medula óssea é preencher um formulário com dados pessoais em um hemocentro e coletar uma pequena amostra de sangue, de 10 ml. Essas informações ficam armazenadas no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME). 
Também vale acessar o site do REDOME , que contém informações detalhadas sobre o cadastro e os critérios de doação.

2. Mantenha os dados sempre atualizados

Mudanças de endereço ou telefone podem dificultar o contato caso haja compatibilidade com um paciente para a doação da medula óssea. Manter o cadastro atualizado aumenta as chances de salvar vidas.

3. Saiba quem pode doar

Podem se cadastrar para doar medula óssea pessoas entre 18 e 35 anos, com boa saúde e sem doenças infecciosas ou incapacitantes. O cadastro permanece ativo até os 60 anos do doador.
O doador de medula óssea passa por diversos exames, garantindo que a doação seja segura (Imagem: Photoroyalty | Shutterstock)
O doador de medula óssea passa por diversos exames, garantindo que a doação seja segura Crédito: Imagem: Photoroyalty | Shutterstock

4. Esteja preparado para um processo seguro

Se houver compatibilidade, o doador será convidado a realizar novos exames. A doação pode ser feita por punção direta da medula óssea ou por aférese. Neste último, realiza-se um procedimento de filtração do próprio sangue do doador para obtenção das células-tronco. Ambos são seguros e acompanhados por equipe médica especializada.

5. Entenda a importância da doação

A chance de encontrar um doador de medula óssea compatível fora da família é, em média, de 1 em 100 mil. Quanto mais pessoas cadastradas, maiores as chances de salvar pacientes em todo o mundo.
Por Monique Dutra
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