5 benefícios do consumo diário da semente de chia

Com o aumento da busca por um estilo de vida mais saudável, muitos brasileiros têm incluído na alimentação ingredientes que, além de nutritivos, oferecem benefícios adicionais ao organismo. Entre eles, destaca-se a chia, uma pequena semente rica em fibras, proteínas, ômega 3 e antioxidantes, que se tornou uma aliada das dietas equilibradas, especialmente por sua versatilidade.
A seguir, Janaina Amaral, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, destaca 5 benefícios do consumo diário da chia para a saúde. Confira!
1. Melhora o funcionamento intestinal
Por ser rica em fibras solúveis, a chia auxilia no trânsito intestinal e contribui para a saúde da microbiota, ajudando na prevenção da constipação.
2. Auxilia no controle da glicemia
A presença de fibras ajuda a retardar a absorção dos carboidratos, evitando picos de glicose no sangue, o que é especialmente benéfico para pessoas com diabetes.
3. Contribui para a saúde do coração
Fonte natural de ômega 3 de origem vegetal, a chia ajuda a reduzir os níveis de colesterol LDL (o “ruim”) e triglicerídeos, favorecendo a saúde cardiovascular.
4. Promove a saciedade e ajuda no controle de peso
Quando hidratadas, as sementes de chia formam um gel no estômago, prolongando a sensação de saciedade e auxiliando no controle do apetite.
5. Fonte de antioxidantes
A chia possui compostos antioxidantes que combatem os radicais livres , auxiliando na prevenção do envelhecimento precoce e na proteção das células.
Como consumir a semente de chia
A semente de chia pode ser adicionada em iogurtes, vitaminas, tortas, bolos, saladas, sucos, entre outras receitas. “A recomendação média [de consumo] é de uma a duas colheres de sopa por dia, sempre com bastante ingestão de água, já que a chia absorve muitos líquidos. O ideal é que o consumo seja orientado pelo nutricionista, especialmente para quem tem restrições alimentares ou condições específicas de saúde”, orienta Janaina Amaral.
Por Priscila Dezidério