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5 benefícios do consumo diário da semente de chia

Ela pode ser uma grande aliada da saúde intestinal, cardiovascular e no controle de peso

Publicado em 26 de Junho de 2025 às 15:59

Portal Edicase

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Publicado em 

26 jun 2025 às 15:59
A chia é rica em nutrientes que favorecem o funcionamento do organismo e aumentam o bem-estar do corpo (Imagem: KateStock | Shutterstock)
A chia é rica em nutrientes que favorecem o funcionamento do organismo e aumentam o bem-estar do corpo Crédito: Imagem: KateStock | Shutterstock
Com o aumento da busca por um estilo de vida mais saudável, muitos brasileiros têm incluído na alimentação ingredientes que, além de nutritivos, oferecem benefícios adicionais ao organismo. Entre eles, destaca-se a chia, uma pequena semente rica em fibras, proteínas, ômega 3 e antioxidantes, que se tornou uma aliada das dietas equilibradas, especialmente por sua versatilidade.
A seguir, Janaina Amaral, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, destaca 5 benefícios do consumo diário da chia para a saúde. Confira!

1. Melhora o funcionamento intestinal

Por ser rica em fibras solúveis, a chia auxilia no trânsito intestinal e contribui para a saúde da microbiota, ajudando na prevenção da constipação.

2. Auxilia no controle da glicemia

A presença de fibras ajuda a retardar a absorção dos carboidratos, evitando picos de glicose no sangue, o que é especialmente benéfico para pessoas com diabetes.

3. Contribui para a saúde do coração

Fonte natural de ômega 3 de origem vegetal, a chia ajuda a reduzir os níveis de colesterol LDL (o “ruim”) e triglicerídeos, favorecendo a saúde cardiovascular.
Incluir a chia na alimentação prolonga a sensação de saciedade (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Incluir a chia na alimentação prolonga a sensação de saciedade Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

4. Promove a saciedade e ajuda no controle de peso

Quando hidratadas, as sementes de chia formam um gel no estômago, prolongando a sensação de saciedade e auxiliando no controle do apetite.

5. Fonte de antioxidantes

A chia possui compostos antioxidantes que combatem os radicais livres , auxiliando na prevenção do envelhecimento precoce e na proteção das células.

Como consumir a semente de chia

A semente de chia pode ser adicionada em iogurtes, vitaminas, tortas, bolos, saladas, sucos, entre outras receitas. “A recomendação média [de consumo] é de uma a duas colheres de sopa por dia, sempre com bastante ingestão de água, já que a chia absorve muitos líquidos. O ideal é que o consumo seja orientado pelo nutricionista, especialmente para quem tem restrições alimentares ou condições específicas de saúde”, orienta Janaina Amaral.
Por Priscila Dezidério
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