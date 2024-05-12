3 maneiras como as mães ajudam a saúde mental dos filhos

Sem contar que as mães são um ponto-chave para a identificação e no apoio às necessidades de saúde mental de seus filhos. “Estar atenta a mudanças no comportamento, humor ou desempenho escolar pode ajudar as mães a reconhecerem sinais precoces de problemas de saúde mental e buscar ajuda profissional quando necessário”, acrescenta o Dr. Marcos Gebara. Afinal, apoio precoce pode fazer uma diferença significativa na recuperação e no bem-estar a longo prazo de uma criança.