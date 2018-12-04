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Vitor Vogas

Scopel doou R$ 30 mil à campanha de Rose de Freitas

Empresário foi preso na Operação Lídima, realizada em conjunto pela Polícia Civil e Ministério Público

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 12:07

Públicado em 

04 dez 2018 às 12:07
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Letícia Gonçalves - Interina
Empresário Adriano Scopel, que foi preso em operação Crédito: Ricardo Medeiros | GZ
O empresário Adriano Scopel, preso nesta segunda-feira (03) na Operação Lídima, realizada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público Estadual, doou R$ 30 mil à campanha da senadora Rose de Freitas (Podemos) ao governo do Estado. A informação está disponível no site DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O repasse, via transferência eletrônica, foi registrado em 28/09/2018. O valor representa 1,62% do que foi arrecadado pela senadora, um total de R$ 1.850.653,00. A maior parte da campanha foi financiada pela direção nacional do Podemos (R$ 1 milhão) e pelo diretório nacional do MDB (R$ 250 mil). O restante é formado por doações de pessoas físicas, como a própria Rose, que desembolsou R$ 35 mil. Outra doação é a de Pedro Scopel, pai de Adriano, no valor de R$ 17 mil e feita em 26/09/2018.
Além da Operação Lídima, Adriano Scopel já esteve envolvido em outros problemas com a polícia e a Justiça. O empresário já foi condenado por importar motos ilegalmente e é suspeito de violência doméstica. A defesa dele ainda não se manifestou sobre a prisão desta segunda-feira.
Rose ficou em quarto lugar na disputa pelo Palácio Anchieta em outubro, com 105.754 votos, ou 5,47%.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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