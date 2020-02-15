Rita Cadillac, com uma cobrinha inocente, cometeu sincericídio no Sambão

Rita Cadillac (Luz del Fuego) com sua cobra mansa sorri para o público no Sambão Crédito: Ricardo Medeiros

Destaque da noite do desfile das escolas do Grupo de Acesso, Rita Cadillac mandou a sincerona. Admitiu ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, que só conheceu a estrutura da Chega Mais na quinta e que “Luz Del Fuego é tudo”.

RITA MOSTROU A COBRA...

Alias, Rita trouxe a cobra que exibiu no desfile. O bichinho fake tem a pele de verdade do réptil. Mas o recheio da réplica era espuma.

ROCK PAULEIRA DE JESUS

Logo após a dispersão no Sambão, rolava madrugada adentro deste sábado (15) uma espécie de rock pauleira gospel patrocinado por uma igreja neopentecostal.

BRASIL CANSADO DO BRASIL

A bandeira do Brasil meio tímida na arquibancada do Sambão Crédito: Leonel Ximenes

Uma bandeira do Brasil meio tímida e parcialmente desfraldada chamava atenção na arquibancada. Sugeria um certo, diríamos, desânimo.

É O QUE TEMOS PRA HOJE

Hoje 27 jurados vão avaliar as sete escolas do Grupo Especial. São 17 do Espírito Santo e 10 do Rio de Janeiro. Cada um vai receber de cachê R$ 600. Não é nada, não é nada... Não é nada!

CHEGOU MENOS

Na madrugada de hoje a Chega Mais perdeu pontos por não cumprir o regulamento. A ala das baianas da escola tinha 19 componentes, mas o mínimo exigido pelo regulamento é 25.

SEGUNDA DIVISÃO

O que atravessou no Sambão: tinha banheiro sem água, sabonete e papel (e todo mundo aperta a mão de todo mundo no carnaval, gente), postes sem luzes na concentração (que escuridão) e água empoçada no corredor de cobertura da imprensa.

O BLOCO DOS BICÕES

Por falar nesse corredor, avisos afixados alertavam que o local só poderia ser utilizado pela imprensa e pelo pessoal de apoio do desfile. Só faltou combinar com os bicões, que invadiram mais uma vez a área de trabalho.

ESPELHO FAKE

E falando novamente de banheiro. Tinha um deles tão velho, tão estragadinho, que não conseguia refletir a realidade. Tinha feio se achando bonito e vice-versa.

OLHA AÍ, PAULO GUEDES

Não foi fácil a vida dos ambulantes no setor de concentração, onde fica o público que não consegue comprar ingresso para o Sambão. Por volta da meia-noite, o preço do latão de cerveja já havia caído: de R$ 6 para R$ 5. Foi difícil encontrar consumidor. E eles não estavam na Disney.

NÃO FALTOU GÁS

Os puxadores do carro da Andaraí vestiam uma camisa patrocinada por um tal de Ernane do Gás. Realmente gás não faltou para a turma que leva a escola na força.

O BLOCO DAS SEM-NOÇÃO

A escola de Santa Marta foi prejudicada. Duas deslumbradas que estavam assistindo ao desfile nas cadeiras ao lado da pista pularam o alambrado e começaram a tirar fotos dos passistas. Foram expulsas a gritos pelos integrantes da harmonia da Andaraí

NÃO PERDEU A CABEÇA

A segunda porta-bandeira da Rosas de Ouro, da Serra, perdeu o adereço de cabeça, mas nem assim a senhorinha esqueceu a ginga e o bailado. Ela foi em frente como se nada tivesse acontecido.

APELO OFICIAL

A transmissão da TVE fez questão de destacar que tudo no Sambão do Povo estava seguro. “Muita polícia militar, bombeiros. Venham e aproveitem que têm vagas nas arquibancadas.”

ADVERSÁRIO INFILTRADO

Na concentação da Pega no Samba, primeira escola a desfilar, um garotinho com o microfone soltou “alô, Jucutuquara!”. Calma, minifolião! A coruja sai neste sábado.

QUEM NÃO GOSTA DE SAMBA...

Alguns motoristas de aplicativo não evoluíram na avenida. Foliões reclamaram que muitos deles não aceitaram viagens de Vila Velha ao Sambão do Povo.

ALÔ, COMUNIDADE!