"Revitalizar não é prioridade. Ocupamos o espaço geográfico sem respeitar a força dos rios"

A falta ou o excesso da água é consequência das alterações efetivadas pelo homem na ocupação do espaço geográfico. Sem entrar no mérito do aquecimento global e das mudanças climáticas, que tem provocado alterações dos regimes de chuvas, por exemplo, na busca do desenvolvimento e da geração de divisas, utilizamos sem respeitar o meio ambiente, toda a bacia hidrográfica, possibilitando que grande parte do solo fosse lixiviado e terminasse assoreando os rios. Também suprimimos coberturas florestais de áreas estratégicas de recarga hídrica, além do que construímos cidades em áreas que são dos rios, como matas ciliares, áreas de preservação permanente, etc. Com o solo sem a capacidade de reter as águas das chuvas, essas ganham massa e velocidade e passam a destruir todas as instalações construídas no espaço que é dela. As ações previstas na política de recursos hídricos têm por finalidade recompor as bacias hidrográficas, bem como adequar todas as atividades que são realizadas pelo homem. As atividades que geram desenvolvimento para o Estado precisam garantir a produção da água, fundamental para todas as atividades econômicas. As enchentes, com essas ações e com o uso adequado do solo, tendem a perder força.