Você sabe qual é a sua "idade metabólica"?

Por acaso, você sabe qual é sua idade “interior”? Não estamos falando do tempo cronológico, determinado a partir da sua data de nascimento. E sim da idade metabólica, um termo novo no mundo fitness que vem sendo usado para avaliar o condicionamento real do corpo. Por meio dela, muita gente está descobrindo que aparenta ser mais jovem do que realmente é. E o contrário também.

Chegar a essa conta não é tão simples. Ela considera peso, altura, cintura, quadril, quantidade de gordura e de músculo no corpo, entre outros dados, que são calculados com ajuda de uma balança especial no chamado exame de bioimpedância, popular em academias. Há aplicativos que fazem esse serviço também.

Apesar de estar na moda, a tal idade metabólica não é valorizada por alguns especialistas da saúde, que não a veem como uma verdade científica. Se ela tem validade ou não, o fato é que tem servido de guia por muitas pessoas em busca da boa forma.

“É um aspecto que a gente aborda mais atualmente. Alguns anos atrás não se ouvia falar sobre isso”, diz a personal trainer Luciana Damasceno.

PESAGEM

Na academia onde ela trabalha, o dia da pesagem, uma vez por mês, é aguardado com certa ansiedade pelos alunos. A última aconteceu na semana passada. Foi quando o engenheiro de segurança do trabalho Daniel Costa Inácio soube que tem uma idade metabólica de 29, mesmo tendo alcançado seus 42 anos.

“Para mim é um indicador importante. Procuro fazer o acompanhamento mensal e ter esse retorno do investimento que estou fazendo na minha saúde”, comenta Daniel.

Segundo a professora Luciana, quando começam a malhar, saindo do sedentarismo, muitos alunos marcam uma idade metabólica muito acima da cronológica. “Mas esse fator é fácil de ser revertido. À medida em que a pessoa vai aumentando a frequência na academia e melhorando hábitos alimentares, esse número vai caindo. O ideal é que seja igual ou menor que a idade dela.”

A idade metabólica leva em conta a taxa de metabolismo basal da pessoa, que é o gasto energético do corpo em repouso, e a compara com a de outra da mesma idade. Quanto mais músculos a pessoa tem, maior vai ser seu consumo energético, ou seja, maior seu metabolismo basal.

Luciana gosta de se basear nesse medidor para incentivar os alunos. “Quando a gente descobre a idade metabólica, traça um plano do que a pessoa precisa fazer para ter mais condicionamento, para melhorar sua qualidade de vida. E isso vai se refletir na estética, levando-a até a aparentar uma idade menor do que tem.”

Para chegar a um dado mais preciso, diz a personal, é preciso seguir alguns protocolos para o exame. “Por exemplo, a pessoa precisa estar em jejum, deve evitar consumir açúcar e sódio e ainda evitar fazer atividade física no dia anterior”, cita.

DADOS

Mesmo assim, há uma margem de erro por causa da qualidade dos aparelhos. Por isso, o personal trainer Jhonny Costa usa o cálculo da idade metabólica apenas para facilitar o entendimento do aluno sobre sua condição física.

“A idade metabólica é calculada a partir de dados como hidratação, percentual de gordura e massa magra do aluno. Mas é difícil explicar isso para ele. Então, usamos a taxa para que entenda melhor como está seu estado de saúde. É algo mais ilustrativo”, comenta Jhonny.

Para Dudu Netto, profissional de educação física e diretor técnico de uma famosa rede de academias, o uso da idade metabólica pode ser uma boa estratégia para chamar a atenção do aluno para o nível de seu condicionamento. “Apesar de fazer sentido essa abordagem, não há nada publicado na literatura científica sobre idade metabólica. Mas é uma forma didática e até de marketing para enfatizar a questão da importância da atividade física e de uma boa alimentação.”