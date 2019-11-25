Você sabe dar nó em gravata? Aprenda a fazer dois laços clássicos

Nada mais elegante que um belo par de terno e gravata, certo? Mas na hora de usar o acessório no pescoço, muita gente se atrapalha. Existem dezenas de tipos de nós. Vamos ensinar o passo a passo para você de dois dos mais clássicos: o Windsor e o Semi-Windsor. Para isso, entra em ação mais um episódio do nosso quadro "Como faz?".