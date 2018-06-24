Vitiligo: 1 em cada 4 casos surge na infância

Viviane Rocha Firmino com a filha Beatriz Carcheno Firmino que tem vitiligo Crédito: Bernardo Coutinho

Na década de 1990, a mudança na aparência do astro pop Michael Jackson, que era negro e teve a pele embranquecida, causou polêmica. Ele assumiu que tinha vitiligo  que causa manchas brancas na pele. A doença tornou-se conhecida de lá para cá, muito descobriu-se sobre ela, e tem até uma data de conscientização: amanhã é o Dia Mundial do Vitiligo. A condição pode ser causada por fatores emocionais como estresse e cada vez mais acomete crianças. A pesquisa mais recente sobre o assunto revelou que afeta de 0,5% a 2% da população mundial. Metade dos casos começa antes dos 20 anos, e um a cada quatro apresentaram manchas brancas antes dos 10 anos.

Esse é o caso da Beatriz Carcheno Firmino, 6. Há dois anos, ela apresentou uma mancha branca atrás da orelha que, segundo um médico, seria alergia a corante. A menina deixou de consumir produtos com o componente, mas a mancha continuava crescendo. Foi então que a mãe dela, a porteira Viviane Rocha Carcheno, procurou uma segunda opinião. Ela foi diagnosticada com vitiligo. Não sabíamos o que era, pesquisamos. Descobrimos que era hereditário e que a minha mãe tinha, lembra.

Enquanto aprendia mais sobre a doença que é crônica, ou seja, pode ser tratada mas não curada, Viviane foi orientada a procurar um psicólogo para acompanhar Beatriz durante o tratamento.

Para a dermatologista Karina Camillozzi o acompanhamento é fundamental. O estresse é um dos fatores que podem desencadear o surgimento das manchas. As manchas, por sua vez, não causam nenhum mal orgânico, mas afetam a autoestima e psicológico da pessoa, alerta a especialista.

Carolina Camillozzi é psicóloga e atende crianças que têm vitiligo. Ela destaca a importância do acompanhando com o com esse tipo de profissional. O aparecimento das manchas pode ser uma forma inconsciente da criança manifestar seus conflitos internos. Assim, o trabalho psicoterápico é necessário para a acolhida destes sentimentos, possibilitando à criança a entrar em contato com aspectos emocionais que ainda não são compreendidos por ela, descreve Carolina.

Como identificar

O vitiligo não causa febre ou dores no corpo. O único sintoma é o surgimento de manchas brancas pelo corpo, principalmente nas extremidades, por isso é importante ficar atento aos sinais e procurar um médico.

Uma vez identificada, o dermatologista indicará o tratamento mais adequado e encaminhará o paciente para o psicólogo. A doença não tem cura, mas o avanço das manchas pode ser contido. Mas, Karina alerta que gatilhos emocionais podem prejudicar o tratamento. A Beatriz, por exemplo, apresentava melhora até que, no mês passado, perdeu a avó, o que fez as manchas voltarem a crescer.

Notei que as manchas tinha estabilizado, até que a minha mãe faleceu ai, as manchas da Bia voltaram a crescer, conta a mãe.

Mesmo nova, Beatriz já aprendeu a lidar com a doença e sabe que deve cuidar da saúde mental como cuida da pele. Eu sei que não posso ficar triste. Mas as vezes eu fico. Para me alegrar, eu brinco de boneca com a minha irmã e fico feliz de novo, diz a menina.

Saiba mais sobre a doença

O que é

É uma doença caracterizada pela perda da coloração da pele. As lesões formam-se devido à diminuição ou à ausência de células responsáveis pela formação da melanina, pigmento que dá cor à pele, nos locais afetados.

Causas

As causas da doença ainda não estão claramente estabelecidas, mas fenômenos autoimunes parecem estar associados ao vitiligo. Além disso, alterações ou traumas emocionais podem estar entre os fatores que desencadeiam ou agravam a doença.

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