Vício em tecnologia pode afetar a criação dos filhos

"Optamos por trabalhar menos. Mesmo ganhando menos, vale muito a pena", diz Karoline Santiago Landgraf. Mãe do Martin, ao lado do marido, Álvaro Landgraf Crédito: Fernando Madeira

Mãe, vem brincar!. Pai, olha para cá!. As crianças sempre querem atenção total, algo que, na correria do dia a dia, fica cada vez mais difícil. Mas responda com sinceridade: onde você está quando não é o dever que chama? No celular, certo?

A tecnologia, que facilita muito a rotina, também pode estar impactando as relações familiares. E as crianças são as que mais sofrem quando são ignoradas por pais digitalmente distraídos, termo usado pelo psiquiatra espanhol Luiz Rojas em um artigo que vem sendo compartilhado em grupos de WhatsApp.

A vida virtual vem tomando um tempo precioso que poderia ser gasto com os filhos. Nunca, como agora, estamos mais próximos virtualmente dos que estão longe e mais afastados daqueles que vivem conosco, observa a coaching familiar e orientadora em um colégio de São Paulo, Dora Porto.

Substituídas por dispositivos eletrônicos, como celulares e tablets, as crianças vivem uma carência afetiva com reflexos graves na saúde física e mental delas. Em seu artigo, Rojas destaca um aumento de 37% na depressão adolescente e de 200% na taxa de suicídio em crianças de 10 a 14 anos nos últimos anos no mundo.

Há uma tragédia silenciosa em nossas casas e diz respeito às nossas joias mais preciosas: nossos filhos. Eles estão em um estado emocional devastador!, afirma o psiquiatra.

ISOLAMENTO

Um fenômeno que preocupa especialistas que lidam com a infância. As crianças clamam por atenção e presença! Há uma crise de isolamento na família, pois quanto mais conectados digitalmente estão os pais e os filhos, mais emocionalmente desconectados se tornam. Isso refletirá no desenvolvimento das crianças e na criação do vínculo afetivo com seus pais e irmãos, aponta Dora Porto.

A psicóloga Adriana Müller também vê perigo nesse comportamento: Os olhos dos pais estão voltados para as telas. Mesmo com os filhos por perto, muitos estão preocupados em ficar filmando, tirando foto, postando... Perdem aquilo do olho no olho. É o olhar dos pais que vai transmitir aprovação, confiança, orgulho. É esse olhar que estimula, protege, reforça. Precisamos entender a importância disso e resgatar.

É preciso estar mais presente e disponível na vida dos filhos, de preferência sem telas por perto, dizem os especialistas. Tenho percebido que os pais não estão treinando esse olhar para os filhos. Muitos não estão percebendo que o filho está triste, que está indo mal na escola, que está isolado, sofrendo bullying ou dor de cotovelo, ou mesmo que fez uma tatuagem. Assim como a gente dá alimentos corretos, se preocupa com vacina, em levar para a escola, a gente precisa prover a criança do olhar para que ela tenha os ingredientes necessários para construir a identidade dela, frisa Adriana.

Dependentes da tecnologia, os adultos vêm ensinando esse hábito às crianças, bebês ainda. Quem nunca deu o celular na mão do filho para ele sossegar no restaurante ou para curar o tédio numa fila de espera?

Pais viciados em celular estão viciando seus filhos em telas. A criança resmunga, a gente dá o celular na mão dela. Isso realmente funciona! A tela serve mesmo como desvio de atenção e distração. Mas o que acontece? Ela não aprende a desenvolver a habilidade de esperar, e com isso se torna imediatista, não aprende a ficar sem fazer nada. A gente não está dando a chance para as crianças de sentir a frustração, o tédio, comenta Adriana.

REGRA

O pequeno Martin, de 1 ano e meio, já sabe o que é celular. Mas não é sempre que ele pode ficar com o aparelho. É uma regra muito clara em casa. Quando vou jantar com meu marido, algumas vezes a gente apela para o celular. Ou numa viagem mais longa de carro ou avião. Ajuda bastante. Mas não é todo dia. Televisão é em último caso também, diz a mãe do menino, a médica Karoline Santiago Landgraf, 31 anos, que está grávida do segundo filho.

Dar a dose de atenção necessária ao menino é algo que angustia Karoline e o marido, o empresário Alvaro Landgraf. Por isso, mesmo trabalhando fora, eles fazem questão de dedicar boa parte do tempo da semana ao filho. Nós nos revezamos à tarde para cuidar do Martin porque temos medo de a babá deixá-lo o dia todo na frente da TV. Optamos por trabalhar menos. Mesmo ganhando menos, vale muito à pena, diz a médica.

Para Dora, o maior desafio é que os pais voltem a ocupar seu papel de primeiros educadores, que vem sendo delegado para a internet. Esse isolamento e afastamento do que é propriamente humano estão provocando crises e depressões, que observamos com mais frequência. Também no tocante a resiliência e à resistência à frustrações, os adolescentes estão cada dia mais limitados.

CONEXÃO EMOCIONAL TEM DE SER A MAIS IMPORTANTE

Ocupados demais e até digitalmente distraídos, muitos pais acabam perdendo momentos importantes da infância e falhando na criação dos filhos. É essa conexão emocional que está faltando nos lares hoje, como alertou o psiquiatra espanhol Luiz Rojas no artigo que viralizou nas redes sociais.

Se querem que as crianças cresçam como indivíduos saudáveis e felizes, prega ele, é preciso voltar ao básico: desfrutar de um jantar em família, curtir mais o lazer ao ar livre, abraçar, beijar, fazer cócegas, brincar e rastejar com elas. Sem smartphones ou outras tecnologias para distrair.

Se está com os filhos e toca o celular, vale pensar sobre o que é mais importante nesse momento: atender o telefonema ou ficar com as crianças? É responder o WhatsApp, postar foto na rede social ou continuar participando da brincadeira e interagindo com a família?, indaga a psicóloga Adriana Müller.

É importante, diz ela, incluir na agenda um tempo para estar com as crianças e ser criança junto com elas. Esse tempo junto é que está em falta hoje em dia. É andar de mão dada, olhar no olho, brincar ao ar livre, tomar picolé, pular nas poças de água, correr na areia da praia... Ter momentos felizes juntos. É isso que nos torna seres humanos bons, reforça Adriana.

TEMPO

Uma receita que os pais da Lara, de 2 anos, estão tentando seguir. Lívia Peixoto e o marido, Marcio Dalvi Borjaille, procuram valorizar o tempo que têm para curtir a infância da filha. Prezamos muito pela qualidade do tempo que temos com a Lara. Buscamos sempre atividades ao ar livre, comenta Lívia, servidora pública de 36 anos.

Cabe aos pais, e a mais ninguém, segundo os especialistas, proporcionar uma infância saudável para as crianças, fornecendo o que elas precisam e não apenas o que elas querem, ensinando valores que têm se perdido.

Dora Porto, coaching familiar, tem visto famílias perdidas na hora de educar a prole. Hoje vemos pais que tentam suprir as necessidades materiais de seus filhos, em todos os níveis sociais, descuidando de sua formação ética e da sua vida moral, observa.

É um desafio. Busco ser gentil e firme com a Lara na mesma proporção, mas não é fácil. Educar é desafiador. Dá muito trabalho e testa nossos limites constantemente. Queremos ajudar nossa filha a desenvolver autodisciplina, responsabilidade e cooperação além proporcionar a ela uma infância leve e feliz, diz Lívia.

Aproveitando que estamos ainda no mês das crianças, fica a dica dos especialistas: em vez de comprar mais e mais presentes, que tal estar mais presente na vida do seu filho?

CONECTE-SE COM SEU FILHO

No controle

Defina limites e lembre-se de que você é o capitão do navio. Seus filhos se sentirão mais seguros sabendo que você está no controle do leme

Diga não

Ofereça às crianças um estilo de vida equilibrado, cheio do que elas precisam, não apenas o que querem. Não tenha medo de dizer não aos seus filhos se o que eles querem não é o que eles precisam

Cuide

Dê a eles alimentos nutritivos e limite a comida que não é saudável

Mais lazer

Passe pelo menos uma hora por dia ao ar livre em atividades como: ciclismo, caminhadas, pesca

Sem distração

Desfrute de um jantar familiar diário sem smartphones ou tecnologia para distraí-lo

Dê tarefas

Envolva seus filhos em trabalhos de casa ou tarefas de acordo com sua idade (dobrar a roupa, arrumar brinquedos, dependurar roupas, colocar a mesa, alimentar o cachorro, etc)

Garanta o sono

Crie uma rotina de sono consistente para garantir que seu filho durma o suficiente

Lidando com o tédio

Ensine-os a esperar e atrase a gratificação. Forneça oportunidades para o tédio, uma vez que o tédio é o momento em que a criatividade desperta. Não se sinta responsável por sempre manter as crianças entretidas. Não use a tecnologia como uma cura para o tédio ou ofereça-a no primeiro segundo de inatividade

Ensine

Não carregue a mochila dos seus filhos, não lhes leve a tarefa que esqueceram, não descasque as bananas ou descasque as laranjas se puderem fazê-lo por conta própria (4-5 anos)

Dose de frustração

Ensine responsabilidade e independência. Não os proteja excessivamente contra qualquer frustração ou erro. Errar os ajudará a desenvolver a resiliência e a aprender a superar os desafios da vida

Socialize

Evite usar tecnologia durante as refeições, em carros, restaurantes, shopping centers. Use esses momentos como oportunidades para socializar e treinar cérebros para saber como funcionar quando no modo tédio

Esteja presente

Esteja emocionalmente disponível para se conectar com as crianças e ensinar-lhes autorregulação e habilidades sociais

Lição de gentileza

Ensine-os a dizer olá, a se revezar, a compartilhar sem se esgotar de nada, a agradecer e agradecer, reconhecer o erro e pedir desculpas (não forçar), ser um modelo de todos esses valores

Conecte-se mais

Conecte-se emocionalmente: sorria, abrace, beije, faça cócegas, leia, dance, pule, brinque ou rasteje com seus filhos