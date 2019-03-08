Veja o desafio que rendeu 5 looks com uma única peça de roupa

Assim que fui convidada pela editora Joviana Venturini para o desafio da Revista.ag #1Peça5Looks decidi que a roupa escolhida deveria ser confortável e fresquinha, ideal para o calor de verão. O macacão pantacourt, comprado em uma loja popular do Centro de Vitória, é uma nova aquisição e gostei tanto dele que aproveitei o baixo valor de R$ 30 para comprar dois, de diferentes cores. O eleito para o desafio foi o azul marinho. Minha ideia foi tentar montar looks bem diversificados, que realmente fizessem uma única peça parecer cinco.

Dia 1

No primeiro dia de desafio usei o macacão sozinho para apresentar a peça como ela é. Para dar um toque mais despojado, optei por complementar com um tênis All Star branco.

1 Peça 5 Looks Crédito: Sullivan Silva

Dia 2

Com uma simples amarração na cintura, transformei o macacão em uma calça saruel. A ideia era criar um estilo boho, com blusa de alça e colete - ambos com detalhes em franja, que está super em alta. Para compor, uma sandália rasteirinha.

1 Peça 5 Looks Crédito: Raquel Lopes

Dia 3

No terceiro dia o macacão "desapareceu" e virou blusa com uma saia longa preta por cima. A sobreposição de colete jeans deixou o look mais próximo do estilo rocker. Para fechar, não dispensei o conforto ao escolher uma sandália rasteirinha preta.

1 Peça 5 Looks Crédito: Vilmara Fernandes

Dia 4

Mais uma vez o macacão virou blusa depois que escolhi uma calça que também é pantacourt para usar por cima. O look "tudo azul" ganhou vida e alegria na escolha de uma sapatilha amarela.

1 Peça 5 Looks Crédito: Vilmara Fermandes

Dia 5

No último dia a ideia foi transformar o macacão em bermuda ao usar uma blusa por cima. A camisa escolhida é uma das minhas preferidas por ter a famosa estampa pied de poule (pé de galinha) ou pied de coq (pé de galo), clássicas desde a década de 30, quando a estilista francesa Coco Chanel se apaixonou pela padronagem. O toque despojado ficou por conta do nó feito na camiseta com o bom e velho tênis All Star branco.

1 Peça 5 Looks Crédito: Vilmara Fernandos