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Sustentabilidade

Upcycling: reutilize seus móveis antigos na nova decoração da casa

Para dar um novo sentido e renovar objetos não é preciso ter um conhecimento avançado: basta um olhar apurado e criatividade

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 14:29

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

08 ago 2019 às 14:29
Se preocupar com o meio ambiente e ter consciência sobre o que é consumido também faz parte do processo de decorar. Para projetar novos ambientes, não necessariamente é preciso escolher móveis novos que acabaram de sair das lojas. É possível transformar móveis ou peças que ganham novas funções a partir de um olhar apurado e criativo.
> Wabi-Sabi: 5 dicas para investir nessa tendência na decoração
Mas, como é possível isso? O estilo é conhecido como Upcycling e diz respeito ao reaproveitamento de objetos e materiais para a criação de novos itens pensados para diferentes funções e sem mexer nas características originais. Com esse pensamento, as arquitetas Fernanda Mendonça e Cris Paola, apresentam inspirações que utilizaram em seus projetos.
Projeto: JMA Estúdio Crédito: Mariana Orsi
FUNCIONALIDADE
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Nesse ambiente a porta foi transformada em prateleiras. Cada uma com um tamanho diferente e fixadas por meio do sistema de mão francesa, a reutilização criativa trouxe a funcionalidade de apoiar os objetos decorativos para o home office. “Com um bom corte, lixamento simples, e pintura foi possível transformar a peça e a economizar no orçamento da obra”, revela arquiteta Fernanda Mendonça.
Projeto: Cris Paola Crédito: Hamilton Penna
PEÇA REVESTIDA
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Uma antiga estrutura de cama do casal se transformou em uma moderna estante. O material foi pintado com esmalte branco acetinado e a peça foi revestida com papel de parede geométrico. “A família da moradora é alemã, que já traz a cultura de um olhar atento ao que pode ter o seu uso repensado. Me senti contente de continuar com uma peça antiga agregada ao projeto", conclui Cris Paola.

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