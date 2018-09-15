Sustentabilidade virou uma questão de saúde

Nos anos 60, enquanto muitos pensavam em desmatar, Ricardo Sardi decidiu reflorestar a área onde vive, em Alfredo Chaves. Hoje a propriedade tem 40 nascentes Crédito: Bernardo Coutinho

Não é de hoje que o termo sustentabilidade entrou no vocabulário das pessoas, sobretudo quando o foco é preservação do meio ambiente. Mas, embora as palavras tenham força no âmbito social, só reproduzi-las não muda o cenário das cidades: poluição, seca, desmatamento, ocupação desordenada, entre outros problemas, são visíveis nos grandes centros e no interior. Para transformar essa realidade, cada um precisa agir e, por vezes, medidas simples adotadas no dia a dia fazem a diferença.

Para o engenheiro ambiental Bruno Navarro Figueiredo, do Núcleo de Negócios Sustentáveis Camaleão, as pessoas precisam aplicar os 5 erres: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar, o que se traduz em consumo consciente.

Devemos repensar os nossos consumos e analisar o que realmente é necessário; precisamos recusar que consumir é sinônimo de felicidade e dar mais valor ao que realmente importa nesta vida (saúde, pessoas, espiritualidade e o ecossistema); temos que reduzir o consumo de novos produtos; e ter como princípios a reutilização dos materiais e a reciclagem, relaciona.

Além disso, Bruno aponta para o que mais o preocupa quando se trata de meio ambiente no Espírito Santo, que é a necessidade de universalizar o saneamento básico, conservar e recuperar matas e nascentes e combater a poluição atmosférica.

Questionado sobre preservação de nascentes, Bruno diz que o primeiro passo é conscientizar as pessoas sobre a importância da conservação. Caso não tomemos nenhuma atitude, iremos sofrer com a proliferação de doenças. Hoje, no mundo, 1/4 das mortes decorrem da poluição.

Não seria nem preciso falar ao produtor rural Ricardo Sardi, 81 anos, sobre todos esses cuidados. Numa época em que a maioria das pessoas pensava em derrubar as árvores, nos anos 60, ele decidiu que iria reflorestar a área onde mora, na região de Alfredo Chaves. Em sua propriedade, há cerca de 40 nascentes. Quem conta um pouco dessa história é o empresário Paulo Ricardo Benincá, 27 anos, neto e admirador do avô.

Ele deixou metade do terreno para fazer plantios e sustentar a familia, comprou uma área desmatada e passou a reflorestar. As pessoas, quando o viam plantar, achavam que ele estava fraco da cabeça. Onde já se viu, plantar árvores?, perguntavam, conta Paulo.

A atitude levantou suspeitas sobre o estado de saúde de Sardi e irritou algumas pessoas que pretendiam avançar com o desmatamento. Mas o produtor rural resistiu ao ponto que, na última grande seca registrada no Estado, só ele mantinha água corrente em suas nascentes. Assim, acabou atraindo o interesse de outros agricultores sobre suas estratégias de conservação.

Nessa seca, minhas bicas estavam sempre cheias. Por isso, é importante preservar a natureza. Vou continuar fazendo isso, e quero que isso tudo aqui prospere, finaliza Sardi.