Saiba quais são alguns dos "pecados capilares"

mulher lavando os cabelos Crédito: shutterstock

Seus cabelos andam ressacados, sem vida e com as pontas abertas? Saiba que alguns hábitos do dia a dia podem ser a causa dos danos. Segundo a dermatologista Christina Drummond, especialista titular pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica com formação em Tricologia Médica, o segredo para ter cabelos lindos e saudáveis é evitar cometer os chamados “pecados capilares”.

Podemos lavar os cabelos todos os dias?

Não há nenhum problema em lavar o cabelo todos os dias, no entanto é preciso estar atento aos produtos que estão sendo usados. O recomendado é sempre usar xampus de qualidade e indicados para seu tipo de cabelo. Outra dica interessante é usar o xampu de limpeza profunda uma vez ao mês para retirar os resíduos de produtos nos fios. Após o uso aplicar uma máscara de hidratação ou nutrição.

Antes de realizar um procedimento é necessário analisar a saúde dos fios e fazer o teste da mecha, caso contrário os mesmos podem acabar quebrando. Invista em hidratações e tratamentos reconstrutores e espere o cabelo se recuperar.

Dormir com o cabelo molhado estraga os fios?

Lavar os cabelos antes de dormir é um mau hábito que deve ser evitado, pois pode levar a um atrito dos fios molhados no travesseiro e aumentar a suscetibilidade à quebra. Se esse for um hábito recorrente pode gerar ainda, devido a umidade, outros problemas como coceira, inflamações e caspa no couro cabeludo.

Qual o risco de usar produtos inadequados para o seu cabelo?

Na hora de lavar os cabelos, usar o xampu apropriado para seu tipo de fio faz toda a diferença, por isso é importante ler os rótulos. Cada um deles é formulado para um tipo diferente. Se você tem cabelos cacheados, use xampu e condicionadores para cacheados. O mesmo vale para quem tem cabelos lisos, oleosos, ressecados, etc.

Lavar os fios com água quente é prejudicial?

Principalmente em dias mais frios, as pessoas costumam tomar banhos mais quentes e prolongados. No entanto, a temperatura mais alta da água estimula as glândulas sebáceas deixando a raiz do cabelo mais oleosa. Quando em excesso essa oleosidade pode causar dermatite seborreica, inflamação que causa vermelhidão, coceira e descamação do couro cabeludo.

Prender o cabelo ainda molhado é um mau hábito?

Quando molhados os cabelos tendem a ficar mais frágeis e tendem a quebrar com mais facilidade. Por isso, o ideal é esperar os fios secarem antes de prendê-los. Além disso, amarrar o cabelo molhado pode causar uma descamação do couro cabeludo e piorar um quadro de caspa já instalado.

Qual a dica para quem usa secador e chapinha com frequência?