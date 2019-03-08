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É o bicho

Saiba mais sobre o dia do protetor animal

O Projeto de Lei, aprovado na Câmara Municipal de Vitória, é de autoria da vereadora Virginia Brandão, que também é protetora animal

Publicado em 

08 mar 2019 às 16:58

Publicado em 08 de Março de 2019 às 16:58

É o bicho Crédito: Divulgação
Dia do Protetor Animal
A partir de agora, no dia 14 de fevereiro, será comemorado o Dia do Protetor Animal. O Projeto de Lei, aprovado na Câmara Municipal de Vitória, é de autoria da vereadora Virginia Brandão, que também é protetora animal. A data escolhida é em homenagem ao dia do falecimento de Humberto Salla, nome conhecido por levantar a bandeira em defesa dos animais no Espírito Santo.
É o bicho Crédito: Divulgação
#eobichoag
Nathália Duque e Djarlete Caliman são as donas da Nina, uma cachorrinha que adora praia. Olha só a pose dela? Tipo sol, sombra e água fresca. Ah, Nina também ama ficar de barriga para cima e receber carinho. Adorei!
É o bicho Crédito: Divulgação
Me adota, vai!
Olá! Eu sou a Diva. Modestamente, me acho tão linda, que realmente me sinto uma diva. Sou fêmea, castrada e vacinada. Com todos esses atributos você não acha que mereço uma família para dar e receber amor? Sou porte médio. Gostou de mim? Então, fala com as tias do abrigo, e vem me buscar. É só ligar para (27) 99726-5505 (Tereza) ou (27) 99878-4912 (Rubia) ou passar um e-mail para [email protected].
 

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