Saiba mais sobre o dia do protetor animal

A partir de agora, no dia 14 de fevereiro, será comemorado o Dia do Protetor Animal. O Projeto de Lei, aprovado na Câmara Municipal de Vitória, é de autoria da vereadora Virginia Brandão, que também é protetora animal. A data escolhida é em homenagem ao dia do falecimento de Humberto Salla, nome conhecido por levantar a bandeira em defesa dos animais no Espírito Santo.