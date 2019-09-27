Rock in Rio: maquiadora indica 3 produções para usar no festival

Nesta sexta-feira, 27, já começa mais uma edição do Rock in Rio, e claro, as mulheres que já garantiram o seu ingresso estão pensando na combinação de look e make para registrar esse momento nas redes sociais. A maquiadora e digital influencer Jessica Cardoso elencou suas produções de sucesso para aquelas que estão a procura do make perfeito. "Vale tudo para se destacar nos shows do Rock in Rio, e nada mais justo do que ter inspiração".