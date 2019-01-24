Raica Oliveira rouba a cena no desfile de alta-costura de Paris

A top model brasileira Raica Oliveira foi um dos grandes destaques do desfile de alta-costura do prestigiado estilista francês Jean Paul Gaultier, na semana de moda de Paris.
A modelo roubou a cena na passarela da grife, trajando decote poderoso e madeixas frisadas. Realizado em Paris, o desfile couture 2019 de Jean Paul Gaultier contou ainda com nomes como Dita Von Teese e Ana Cleveland.
Natural de Niterói, Raica mora atualmente na Europa, onde segue em alta no mercado da moda mundial aos 35 anos de idade. Com um currículo de peso, coleciona trabalhos para prestigiadas grifes como Chanel, Christian Dior, Dolce & Gabbana e Saint Laurent, entre diversas outras.