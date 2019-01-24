Raica Oliveira rouba a cena no desfile de alta-costura de Paris

Raica Oliveira desfila em Paris Crédito: Divulgação

A top model brasileira Raica Oliveira foi um dos grandes destaques do desfile de alta-costura do prestigiado estilista francês Jean Paul Gaultier, na semana de moda de Paris.

A modelo roubou a cena na passarela da grife, trajando decote poderoso e madeixas frisadas. Realizado em Paris, o desfile couture 2019 de Jean Paul Gaultier contou ainda com nomes como Dita Von Teese e Ana Cleveland.