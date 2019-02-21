Modelo capixaba estreia na Semana de Moda de Milão, na Itália

A modelo Mariana Barcelos desfilou na Semana de Moda de Milão Crédito: Divulgação/ Semana de Moda de Milão

A modelo capixaba Mariana Barcelos (Mega Model Vitória), de 16 anos, estreou na semana de moda de Milão. Ela desfilou com exclusividade para Prada, uma das marcas mais importantes do prêt-à-porter. Mariana é uma das poucas modelos brasileiras sortudas a estrear internacionalmente em uma marca do peso.

Criada no Bairro da Penha, em Vitória, ela mãe tem ascendência árabe e pai é de origem portuguesa. De Milão, ela conversou com a Revista.ag. Confira.

Como foi essa experiência de desfilar na Semana de Moda de Milão?

Foi inacreditável, é como se eu estivesse vivendo em um sonho. As sensações que senti, desde quando soube da notícia a depois de ter desfilado, são inexplicáveis, só vivendo para saber como é.

Era um sonho?

Meu sonho nunca foi desfilar necessariamente para a Prada, mas sim crescer na minha carreira. Agora com certeza esse desfile faz parte do que fiz/faço para alcançar esse sonho.

Como chegou até o casting da Prada?

Estou sendo preparada para o mercado internacional desde os 13 anos. Consegui acertar exclusividade com a Prada. Sou a primeira capixaba a fazer Prada com 16 anos. Isso tem uma dimensão inexplicável.

Você está morando na Europa?

Não estou. Essa foi a primeira vez que eu vim pra cá, e foi por causa do trabalho.

Qual experiência na carreira?

Já fiz alguns desfiles no Brasil, o que me ensinou bastante. É uma vida bem corrida, cansativa e você deve estar disposto sempre. Mas a sensação de fazer uma sessão de fotos ou entrar na passarela é incrível.

O que pretende agora?

Pretendo crescer ainda mais, fazer editoriais, campanhas, outros desfiles, enfim, correr atrás do meu sonho.

Vai morar na Europa?

Não posso dizer, a vida de uma modelo é imprevisível. Acabei de me mudar para São Paulo e, até o momento, continuarei por lá algum tempo.

A modelo Mariana Barcelos desfilou na Semana de Moda de Milão Crédito: Chrystian Henrique