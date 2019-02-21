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Semana de Moda de Milão

Modelo capixaba estreia na Semana de Moda de Milão, na Itália

Mariana Barcelos, que cresceu em Vitória, desfilou para a grife Prada
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

21 fev 2019 às 19:54

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 19:54

A modelo Mariana Barcelos desfilou na Semana de Moda de Milão Crédito: Divulgação/ Semana de Moda de Milão
A modelo capixaba Mariana Barcelos (Mega Model Vitória), de 16 anos, estreou na semana de moda de Milão. Ela desfilou com exclusividade para Prada, uma das marcas mais importantes do prêt-à-porter. Mariana é uma das poucas modelos brasileiras sortudas a estrear internacionalmente em uma marca do peso.
Criada no Bairro da Penha, em Vitória, ela mãe tem ascendência árabe e pai é de origem portuguesa. De Milão, ela conversou com a Revista.ag. Confira.
Como foi essa experiência de desfilar na Semana de Moda de Milão?
Foi inacreditável, é como se eu estivesse vivendo em um sonho. As sensações que senti, desde quando soube da notícia a depois de ter desfilado, são inexplicáveis, só vivendo para saber como é.
Era um sonho?
Meu sonho nunca foi desfilar necessariamente para a Prada, mas sim crescer na minha carreira. Agora com certeza esse desfile faz parte do que fiz/faço para alcançar esse sonho.
Como chegou até o casting da Prada?
Estou sendo preparada para o mercado internacional desde os 13 anos. Consegui acertar exclusividade com a Prada. Sou a primeira capixaba a fazer Prada com 16 anos. Isso tem uma dimensão inexplicável.
Você está morando na Europa?
Não estou. Essa foi a primeira vez que eu vim pra cá, e foi por causa do trabalho.
Qual experiência na carreira?
Já fiz alguns desfiles no Brasil, o que me ensinou bastante. É uma vida bem corrida, cansativa e você deve estar disposto sempre. Mas a sensação de fazer uma sessão de fotos ou entrar na passarela é incrível.
O que pretende agora?
Pretendo crescer ainda mais, fazer editoriais, campanhas, outros desfiles, enfim, correr atrás do meu sonho.
Vai morar na Europa?
Não posso dizer, a vida de uma modelo é imprevisível. Acabei de me mudar para São Paulo e, até o momento, continuarei por lá algum tempo.
A modelo Mariana Barcelos desfilou na Semana de Moda de Milão Crédito: Chrystian Henrique
A modelo Mariana Barcelos desfilou na Semana de Moda de Milão Crédito: Chrystian Henrique

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