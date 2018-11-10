O oftalmologista Thiago Cabral participa de estudo de universidade americana Crédito: Marcelo Prest

O médico oftalmologista e pesquisador Thiago Cabral, que atua no Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam), foi convidado para integrar a Academia Brasileira de Ciência. O médico foi indicado para a categoria Ciências da Saúde e passará a fazer parte de um seleto grupo que reúne os maiores nomes da academia científica brasileira.

Your browser does not support the audio element. Médico do Hucam passa a integrar Academia Brasileira de Ciência

Thiago Cabral é natural de Natal (RN), mas atua no Espírito Santo há mais de quatro anos, depois de se casar com uma capixaba. Médico oftalmologista, ele participa de um estudo na Universidade de Columbia, em Nova Iorque (EUA), onde ficou por mais de um ano para concluir seu pós-doutorado. No Estado, atua no Hospital Cassiano Antonio Moraes (Hucam), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).





Ele é pesquisador na área de edição genética e estuda a aplicação de uma tecnologia conhecida como Crispr para tratamento de doenças oftalmológicas, como a retinose pigmentar.

"Foram agraciados 29 promissores cientistas, dentre astrofísicos, bioquímicos, matemáticos. Serei o único médico dos representantes", comemora o médico.