Larissa Ambrosio abre seu baú para a Revista.AG

Se tem festa boa, tem Larissa Ambrosio, de 42 anos, comandando as pick-ups. Mais conhecida como Larissa Tantan, a DJ toca nas principais festas do Estado. O encontro da curitibana com a música foi ainda na infância. “Passava horas colocando os vinis dos meus pais e cantando na sala. E aos 7 anos fiquei enlouquecida quando ouvi pela primeira vez a música Construção, do Chico Buarque. Fiquei encantada como ele brincava com a ordem das palavras, e como dava supercerto”, conta. Psicóloga clínica de formação, ela atuou até o ano passado, quando decidiu seguir pelo caminho da música. “Quando parei no hospital, por uma semana, devido ao estresse gerado por tanto acúmulo de trabalho, fiz a escolha de ser apenas DJ. Hoje tenho um projeto para eventos mais intimistas onde coloco o som e cozinho ao mesmo tempo”. Tendo como referência grandes nomes da MPB dos anos 70/80, além de Frank Sinatra e Michael Jackson, Larissa diz que seu diferencial não está na técnica mas no próprio feeling. “Minha bagagem musical e a percepção do momento é quem dita a música que vou tocar”. Estudiosa de assuntos como globalismo, cabala e esoterismo, a DJ não titubeia ao citar sua festa inesquecível até hoje. “Foi o casamento do meu irmão. Eu não tinha experiência, era a minha primeira vez tocando um som profissional, com muita qualidade e volume. Foi incrível ver todos hipnotizados, respondendo aos meus comandos”. Larissa, que sonha em tocar em Fernando de Noronha, conta por que decidiu adotar um novo sobrenome. “Sou Tantan desde os meus 15 anos. Minha família tinha uma confecção de surfe que bombava na época, depois me tornei psicóloga e DJ. O apelido sempre se enquadrou muito bem nas minhas atividades”, diz, rindo.