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Sustentabilidade

Lacoste substitui crocodilo das camisas por animais em extinção

A marca criará uma mini coleção onde 10 espécies ameaçadas vão ocupar o lugar do tradicional símbolo da grife

Publicado em 01 de Março de 2018 às 18:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 18:07
Animais em extinção entram no lugar do tradicional símbolo da marca Crédito: Reprodução/Instagram
O tradicional crocodilo que vem bordado em todas as camisas polo da Lacoste foi substituído, mas por uma boa causa. A marca francesa se uniu ao projeto Save Our Species (Salvem nossas espécies, em português), da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUNC), para criar uma coleção cápsula na qual 10 espécies ameaçadas de extinção tomam o lugar do símbolo da grife.
Ao todo são 1.775 camisas, que carregam animais como a tartaruga de Myanmar, o condor da Califórnia, o papagaio Kakapo e o rinoceronte-de-Java.
As peças foram produzidas na mesma quantidade de animais remanescentes na natureza. 20 polos têm o bordado da Vaquita, um mamífero marinho, e 240 levam a Iguana de Anegada, por exemplo. A coleção já está à venda nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, e todo o lucro será revertido à IUNC.

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