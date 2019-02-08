Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Beleza

Iza vai lançar batom exclusivo em parceria com marca de maquiagem

A cantora foi à sede da marca em Nova York para tratar os detalhes do produto

Publicado em 

08 fev 2019 às 15:48

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 15:48

A marca de maquiagem MAC anunciou em seu perfil brasileiro no Instagram que a cantora Iza lançará um batom exclusivo em parceria com a marca.
Iza foi à sede da marca em Nova York para tratar os detalhes do lançamento e 'invadiu' os stories do Instagram da MAC Brasil: "Eu tô super feliz em anunciar que eu e a MAC temos uma parceria incrível e daqui a pouquinho vai estar na mão de vocês um batom assinado por mim e desenvolvido em conjunto com essa marca maravilhosa", vibrou.
A cor escolhida pela cantora para o batom MAC x Iza ainda não foi revelada pela cantora.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados