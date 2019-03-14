Inspire-se nos looks de gala da estrela de Capitã Marvel

A estrela de Capitã Marvel, Brie Larson, já está dando o que falar nas telonas de cinema, por seu ativismo, força, e empoderamento com a personagem da trama. Porém, seu estilo fashionista também é razão de destaque nos Red Carpets, já que a atriz prova que não tem medo de mudar e ousar nas produções.

Brie Larson é figura conhecida dos tapetes vermelhos, pois já estrelou outros longas, incluindo o aclamado "O quarto de Jack" - que lhe rendeu o Oscar.

Os looks de gala da atriz podem servir de inspiração pra diferentes estilos:

1. As rendas e a cor de rosa deste look podem compor produções ideais para quem é fã do estilo mais romântico.

2. Mude a produção e aposte nos croppeds com mangas bufantes e calça - com muito brilho- para aquele evento importante.

3. O decote e o caimento deste longo podem ser adaptados para quem é adepta de um estilo mais feminino.

4. Este longo azul volumoso também é icônico, e os modelos parecidos tem tudo para se adaptar em diferentes estilos, principalmente daquelas que preferem ter os ombros à mostra.