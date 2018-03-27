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Decoração

Inspire-se no vintage para decorar sua casa

O estilo é fácil de harmonizar, traz aconchego aos ambientes e os objetos para adornos podem estar em sua cozinha, como pratos, que podem fazer o papel de quadros, ou jarras, que podem se transformar em vasos de flores

Publicado em 27 de Março de 2018 às 19:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 19:39
Inspire-se no vintage para decorar a sua casa Crédito: Pinterest
Para dar referência ao estilo vintage, pense em móveis da "casa da vovó", como cadeiras de balanço e  vitrolas em cores pasteis, geralmente desbotadas. Caracterizado pelo resgate da mobília antiga e original, esse tipo de ambientação confere personalidade a qualquer espaço.
Essa tendência traz móveis dos anos 20 até a década de 80, mas outros elementos decorativos também podem ser incorporados na produção. A atmosfera tende para algo elegante e romântico, sendo perfeita para quem gosta de tons sóbrios, delicadeza e um toque "antigo". 
Os adornos para uma composição vintage podem ser incorporados a casa em contraste com outras peças modernas. Para deixar sua casa com este estilo, vale investir em embalagens de produtos antigos, abajures, bicicletas,  entre outros objetos.
Uma vantagem desta tendência, é o fato de que os objetos decorativos podem estar na sua própria cozinha, já que uma composição de pratos pode ser montada na parede fazendo as vezes de um quadro, assim como jarras podem virar vasos de flores. Peças de família, móveis garimpados em antiquário, em feiras ou em lojas de usados costumam ter grande potencial.
Os ambientes da casa podem ser redecorados de diferentes formas com esses elementos. Confira as dicas de especialistas e confira (nas próprias fotos) os endereços de instagram que seguem esse estilo:
Sala:
O estilo é ideal para a sala, já que traz a composição tons pastéis e uma delicadeza nostálgica, incorporando a este ambiente um clima aconchegante
Quarto:
O aconchego também é parte ideal para a composição dos quartos, e por ser um espaço pessoal é possível incluir alguns objetos de forma livre e sutil ou também adotar toda a decoração do ambiente no estilo vintage. 
 
 

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