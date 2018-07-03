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Na passarela

Givenchy recria o vestido 'pretinho básico' de 'Bonequinha de Luxo'

A grife decidiu lançar uma versão moderna da peça icônica, que ficou imortalizada na personagem de Audrey Hepburn

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 16:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 16:46
O vestido de 'Bonequinha de Luxo' foi criado especialmente por Hubert de Givenchy para Audrey Hepburn Crédito: Reprodução/ cena do filme ENTITY_quot_ENTITYBonequinha de LuxoENTITY_quot_ENTITY
Um dos figurinos mais lembrados da história do cinema, o vestido preto estilo coluna usado por Audrey Hepburn na cena de abertura do filme Bonequinha de Luxo acaba de ganhar uma versão mais moderna.
No desfile de Alta Costura da Givenchy, que ocorreu no domingo, 1, em Paris, a estilista Clare Waight Keller homenageou o legado de Hubert de Givenchy, fundador da grife morto em março deste ano - e a relação do estilista com a sua musa mais famosa não foi deixada de lado. O novo vestido foi feito em veludo preto e ganhou bolsos e um capuz. A parte de trás permaneceu igual a original. A música Moon River, cantada pela atriz belga e que faz parte da trilha sonora do filme, foi usada para encerrar o desfile.

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