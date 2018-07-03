Givenchy recria o vestido 'pretinho básico' de 'Bonequinha de Luxo'

No desfile de Alta Costura da Givenchy, que ocorreu no domingo, 1, em Paris, a estilista Clare Waight Keller homenageou o legado de Hubert de Givenchy, fundador da grife morto em março deste ano - e a relação do estilista com a sua musa mais famosa não foi deixada de lado. O novo vestido foi feito em veludo preto e ganhou bolsos e um capuz. A parte de trás permaneceu igual a original. A música Moon River, cantada pela atriz belga e que faz parte da trilha sonora do filme, foi usada para encerrar o desfile.